Cât i-a venit lui Dorian Popa factura la curent, la vila din Domnești. A crezut că este o eroare

Dorian Popa a vorbit din nou despre problemele uriașe pe care le are cu factura la curent la vila sa din Domnești, explicând că situația durează de ani de zile și că, în ciuda investițiilor masive în panouri fotovoltaice și modernizări, consumul afișat rămâne inexplicabil de mare.

Artistul a documentat totul într-un vlog în care arată verificările făcute de electricieni, consumurile din aplicație și ipotezele care ar putea explica sumele ridicate pe care le plătește lunar.

Cât i-a venit lui Dorian Popa factura la curent, la vila din Domnești

În clip, Dorian spune că problema îl macină de foarte mult timp și că a ajuns într-un punct în care nu mai găsește nicio explicație logică pentru consumul afișat.

„Nu mai știu ce să fac. Sunt în depresie de doi ani jumătate. No joke”, mărturisește el, explicând că situația îl afectează psihic și financiar.

Deși are panouri fotovoltaice de 20 kW, facturile lunare rămân extrem de ridicate:

„Facturile mele de curent sunt în pom, în sensul că plătesc numai 2000–2500 RON.”

Mai mult, artistul observă în aplicația Fusion Solar consumuri care nu au nicio justificare, inclusiv în momente în care nu se află nimeni în casă.

„Sunt multe spike-uri noaptea, care sunt spike-uri de 5 kW la 3:00 dimineața, 6 kW la 10:30 când eu eram la sală. Nu era nimeni în casă.”

În trecut, situația a fost și mai gravă, din cauza unui montaj greșit al contorului:

„Atunci aveam facturi mai mari de 3000, 4000 RON. Deci, un montaj greșit, o chestie care s-a întâmplat și care a dus la chestia asta.”

A crezut că este o eroare

Chiar și după remedierea acelei probleme, consumul lunar rămâne uriaș.

„Am un consum lunar de circa 800–900 de kW. Este uriaș de mare în contextul în care nu funcționează pompa de căldură, nu funcționează nici aerele conditionate. Sunt numai lumini LED în toată casa.”

Dorian spune că, periodic, cheamă echipe de electricieni în speranța că va descoperi cauza reală:

„Odată la câteva luni de zile obosesc să plătesc facturile astea, mă apucă bâzdâcii și mai chem câte o echipă în speranța că poate vom rezolva.”

În vlog, echipa de electricieni ridică o ipoteză importantă:

„Băieții de la curent spun că este posibil, dar încă verifică, să fie contorul stricat. Și dacă e contorul stricat ai mei, înseamnă că tot ce fac panourile, eu plătesc consum. Și aia ar fi rezolvarea rapidă.”

Artistul explică și că locuința nu a fost construită de echipa sa obișnuită, ceea ce a dus la numeroase probleme tehnice în timp:

„Casa asta nu e făcută de echipa mea de construcții, este făcută de 100.000 de oameni care au venit pe rând.”

În final, Dorian spune că situația rămâne un mister până la verificarea completă a contorului și a instalației electrice.

„Sunt o grămadă de întrebări la care n-avem răspuns”, afirmă el, sperând că problema va fi în sfârșit identificată și rezolvată.

