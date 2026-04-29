Acasă » Știri » Cât i-a venit lui Dorian Popa factura la curent, la vila din Domnești. A crezut că este o eroare

De: David Ioan 29/04/2026 | 09:06
Dorian Popa a vorbit din nou despre problemele uriașe pe care le are cu factura la curent la vila sa din Domnești, explicând că situația durează de ani de zile și că, în ciuda investițiilor masive în panouri fotovoltaice și modernizări, consumul afișat rămâne inexplicabil de mare.

Artistul a documentat totul într-un vlog în care arată verificările făcute de electricieni, consumurile din aplicație și ipotezele care ar putea explica sumele ridicate pe care le plătește lunar.

Cât i-a venit lui Dorian Popa factura la curent, la vila din Domnești

În clip, Dorian spune că problema îl macină de foarte mult timp și că a ajuns într-un punct în care nu mai găsește nicio explicație logică pentru consumul afișat.

„Nu mai știu ce să fac. Sunt în depresie de doi ani jumătate. No joke”, mărturisește el, explicând că situația îl afectează psihic și financiar.

Deși are panouri fotovoltaice de 20 kW, facturile lunare rămân extrem de ridicate:

„Facturile mele de curent sunt în pom, în sensul că plătesc numai 2000–2500 RON.”

Mai mult, artistul observă în aplicația Fusion Solar consumuri care nu au nicio justificare, inclusiv în momente în care nu se află nimeni în casă.

„Sunt multe spike-uri noaptea, care sunt spike-uri de 5 kW la 3:00 dimineața, 6 kW la 10:30 când eu eram la sală. Nu era nimeni în casă.”

În trecut, situația a fost și mai gravă, din cauza unui montaj greșit al contorului:

„Atunci aveam facturi mai mari de 3000, 4000 RON. Deci, un montaj greșit, o chestie care s-a întâmplat și care a dus la chestia asta.”

A crezut că este o eroare

Chiar și după remedierea acelei probleme, consumul lunar rămâne uriaș.

„Am un consum lunar de circa 800–900 de kW. Este uriaș de mare în contextul în care nu funcționează pompa de căldură, nu funcționează nici aerele conditionate. Sunt numai lumini LED în toată casa.”

Dorian spune că, periodic, cheamă echipe de electricieni în speranța că va descoperi cauza reală:

„Odată la câteva luni de zile obosesc să plătesc facturile astea, mă apucă bâzdâcii și mai chem câte o echipă în speranța că poate vom rezolva.”

În vlog, echipa de electricieni ridică o ipoteză importantă:

„Băieții de la curent spun că este posibil, dar încă verifică, să fie contorul stricat. Și dacă e contorul stricat ai mei, înseamnă că tot ce fac panourile, eu plătesc consum. Și aia ar fi rezolvarea rapidă.”

Artistul explică și că locuința nu a fost construită de echipa sa obișnuită, ceea ce a dus la numeroase probleme tehnice în timp:

„Casa asta nu e făcută de echipa mea de construcții, este făcută de 100.000 de oameni care au venit pe rând.”

În final, Dorian spune că situația rămâne un mister până la verificarea completă a contorului și a instalației electrice.

„Sunt o grămadă de întrebări la care n-avem răspuns”, afirmă el, sperând că problema va fi în sfârșit identificată și rezolvată.

CITEŞTE ŞI: Călin Donca, deranjat că Dorian Popa s-a căsătorit atât de repede cu Andreea: ”Nu e un exemplu pentru tineri”

Cum arată casa bunicilor lui Tzancă Uraganu, acolo unde a copilărit manelistul: “Aici am trăit ani de zile”

TEST IQ | O singură cutie cu popcorn dintre cele 48 este diferită. Care?
TEST IQ | O singură cutie cu popcorn dintre cele 48 este diferită. Care?
România, în alertă! RO-Alert avertizează prezenţa a 15 drone la graniţă
Știri
România, în alertă! RO-Alert avertizează prezenţa a 15 drone la graniţă
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Mediafax
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața Presei
Gandul.ro
Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
China construiește mașina de „unică folosință”. Cât costă un astfel de vehicul
China construiește mașina de „unică folosință”. Cât costă un astfel de vehicul
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
Grindeanu: Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul ministru, în niciun caz președintele
Grindeanu: Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul ministru, în niciun...
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
Click.ro
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui...
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din Atena şi a rănit patru persoane
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din...
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Un produs Parkside este indisponibil deja, dar apare kitul solar smart-eco pentru grădină. Kaufland surprinde cu oferta
Un produs Parkside este indisponibil deja, dar apare kitul solar smart-eco pentru grădină. Kaufland surprinde...
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața Presei
Gandul.ro
Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața Presei
BANCUL ZILEI | Adevărul despre turiștii chinezi
BANCUL ZILEI | Adevărul despre turiștii chinezi
TEST IQ | O singură cutie cu popcorn dintre cele 48 este diferită. Care?
TEST IQ | O singură cutie cu popcorn dintre cele 48 este diferită. Care?
România, în alertă! RO-Alert avertizează prezenţa a 15 drone la graniţă
România, în alertă! RO-Alert avertizează prezenţa a 15 drone la graniţă
Yasmin Awad, prima reacție după ce a trecut de la Ristei la Aris Eram. Dani Oțil le-a ironizat relația
Yasmin Awad, prima reacție după ce a trecut de la Ristei la Aris Eram. Dani Oțil le-a ironizat relația
Momentul penibil în care Donald Trump îi spune Melaniei că relația lor nu va rezista: ”Draga mea, ...
Momentul penibil în care Donald Trump îi spune Melaniei că relația lor nu va rezista: ”Draga mea, nu va merge”
Am aflat când se termină Desafio. Pe ce dată difuzează Pro TV marea finală a show-ului din Thailanda
Am aflat când se termină Desafio. Pe ce dată difuzează Pro TV marea finală a show-ului din Thailanda
Vezi toate știrile