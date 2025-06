Ce a făcut Elena Udrea înainte să intre în sala de operații. Informații de ultimă oră despre starea ei

Elena Udrea a fost operată de urgență duminică, la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești, în urma unor dureri abdominale severe care au alertat cadrele medicale din Penitenciarul Târgșor, acolo unde își execută pedeapsa. Fosta ministră a Turismului a fost transportată cu ambulanța în cursul dimineții, intervenția fiind considerată urgentă și imposibil de amânat. Iată cele mai noi informații despre starea actuală a acesteia!

Medicii au diagnosticat-o pe Elena Udrea cu colecistită acută liziatică, o afecțiune gravă ce putea duce la complicații majore dacă nu era tratată prompt. Echipa medicală a decis să intervină chirurgical de îndată pentru a preveni riscuri suplimentare.

CITEȘTE ȘI: Revoltător! Cum a aflat Adrian Alexandrov că Elena Udrea a fost dusă la spital pentru a fi operată. Ce dorință a avut soția lui

Adrian Alexandrov, partenerul de viață al Elenei Udrea, a oferit detalii despre starea ei de sănătate și despre momentele premergătoare operației. Acesta a povestit emoționat că a vorbit cu Elena chiar înainte ca ea să fie dusă în sala de operație:

„Având în vedere că operația a fost făcută în urmă cu puțin timp, da. Înainte de operație m-a sunat, am apucat să vorbim cam 3 minute, nu am putut vorbi mult pentru că avea dureri, dar a dorit să îi audă vocea fetiței, am schimbat câteva cuvinte și a intrat în operație.”, a declarat Adrian Alexandrov pentru româniatv.