Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit ”nenorocirea”

Ioniță de la Clejani, în vârstă de 55 de ani, a trecut printr-un episod delicat sâmbătă seara, pe 24 ianuarie, după un concert susținut într-o berărie din Timișoara. La scurt timp după ce a coborât de pe scenă, artistului i s-a făcut rău, moment care a stârnit îngrijorare în rândul celor prezenți.

Viorica și Ioniță de la Clejani se numără printre artiștii cunoscuți și apreciați din România, reușind să facă atmosferă de fiecare dată. La berăria din Timișoara au făcut show, înainte ca lăutarul să fie luat dus la spital.

În imaginile apărute ulterior pe internet se vede că, înainte de incident, Ioniță se afla în picioare, cu acordeonul în mână, în spatele soției sale, Viorica, contribuind la atmosfera de sărbătoare din local, dar părea că nu se simte bine. La un moment dat însă, starea lui s-a înrăutățit, iar Viorica de la Clejani a intervenit rapid pentru a-l ajuta până la sosirea ambulanței. Ea a reușit să îl stabilizeze, apoi a fost preluat de medicii de la ambulanță sosiți la fața locului.

Potrivit soției sale, problema de sănătate ar fi fost provocată de un tratament pe care Ioniță îl urmează în prezent. Din fericire, după acest episod, starea artistului este una bună și nu se află în pericol.

În toamna anului 2025, Ioniță de la Clejani trecuse deja printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical, fapt confirmat și de fiul său, Fulgy, care a anunțat atunci public că tatăl său se află sub supraveghere medicală, fără a intra în amănunte legate de diagnosticul exact.

„Tatăl meu este în spital în acest moment. Trece printr-o chestiune despre care nici nu pot să îmi permit să vorbesc pentru că nu sunt medic”, a declarat Fulgy, la acel moment, pe rețelele de socializare.

