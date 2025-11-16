Acasă » Știri » ”Ce a îmbătrânit”. Angela Similea, vizibil schimbată la înmormântarea lui Horia Moculescu

"Ce a îmbătrânit". Angela Similea, vizibil schimbată la înmormântarea lui Horia Moculescu

De: Mirela Loșniță 16/11/2025 | 22:26
”Ce a îmbătrânit”. Angela Similea, vizibil schimbată la înmormântarea lui Horia Moculescu
Durere fără margini astăzi la Cimitirul Bellu Ortodox, acolo unde marele compozitor Horia Moculescu a fost condus pe ultimul drum. Foarte multe persoane au venit să își ia rămas bun de la marele artist, printre care s-a numărat și Angela Similea. Artista, vizibil schimbată la înmormântarea lui Horia Moculescu.

O zi încărcată de emoție și tristețe la Cimitirul Bellu Ortodox, acolo unde familia, prietenii și persoanele apropiate l-au condus pe ultimul drum pe Horia Moculescu. Îndrăgitul compozitor s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, pe data de 12 noiembrie 2025. Acesta își va dormi somnul de veci într-un cavou al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor.

Angela Similea, vizibil schimbată la înmormântarea lui Horia Moculescu

Printre cei care au venit să-i aducă un ultim omagiu lui Horia Moculescu s-a aflat și Angela Similea, a cărei apariție rară a atras imediat atenția. Elegantă, purtând un palton închis la culoare, o rochie mov până la genunchi, o pălărie stilată și o eșarfă, artista a venit să-și exprime respectul față de compozitorul care a marcat generații întregi de interpreți.

Angela Similea a atras atenția imediat, nu doar prin ținuta sa elegantă, ci și prin faptul că era extrem de schimbată față de cum eram obișnuiți în trecut. Mai mult, unii dintre cei prezenți la înmormântare au exclamat: „Ce a îmbătrânit!”, semn că schimbarea artistei a fost imediat remarcată de cei din jur.

Pe lângă artistă, la ceremonia de astăzi au participat numeroase alte personalități din lumea artistică: Monica Davidescu și Aurelian Temișan, Zoly Toth și Virgil Ianțu, Loredana Groza și fiica sa, Elena Boncea, Marina Florea, compozitorul Ionel Tudor, Ovi, Grigore Leșe, Mădălin Voicu, ministrul Culturii, Andreas Demetre.

Duminică, 16 noiembrie, Horia Moculescu a fost înmormântat. Compozitorul își doarme somnul de veci în Cimitirul Bellu din București, locul unde sute de persoane au venit să își ia rămas bun de la el. Reamintim că regretatul artist 88 de ani și s-a stins din viață miercuri, 12 noiembrie, după ce fusese internat în stare gravă la Institutul ”Matei Balș” din Capitală. Pe fondul unor probleme de sănătate mai vechi, organismul acestuia a cedat.

Mădălin Voicu, devastat la moartea lui Horia Moculescu: ”Sufăr pentru că l-am pierdut”

Motivul real pentru care Mariana a participat la funeraliile lui Horia Moculescu, deși nu a fost dorită: ”Destinul și-a urmat cursul”

