Ce a mâncat Oana Roman la restaurantul hotelului de 4 stele din Predeal, unde se afla în vacanță zilele acestea

Oana Roman și Marius Elisei au păstrat tradiția din ultimele luni și au decis că este timpul pentru o nouă vacanță. Cei doi au luat-o pe Iza, au pus agitația din Capitală pe pauză și au decis să plece pentru câteva zilei la munte, unde s-au cazat într-un hotel de patru stele.

În ultima perioadă, Oana Roman se bucură de o mulțime de excursii. De când s-a reîntregit familia, aceștia petrec tot mai mult timp împreună și profită de orice ocazie pentru a organiza o mică escapadă. De această dată, Oana Roman și Marius Elisei au ales ca destinație de vacanță Predealul.

Aceștia s-au cazat la un hotel de patru stele, pentru care au scos din buzunar câte 956 de lei pe noapte, iar după ce s-au odihnit au mers să servească masa într-un restaurant cu renume, care Oanei Roman i-a stârnit numeroase amintiri.

Aici, la fel ca în vremurile copilăriei, Oana Roman s-a bucurat de preparate delicioase. Aceasta a servit un pui coquelet, iar mai apoi s-a delectat cu o porție de papanași, exact așa cum comanda și pe vreme în care venea alături de părinții săi.

„Locul în care am făcut poza asta are o însemnătate aparte pentru mine. Toată copilăria mea când veneam iarna la ski la Predeal, veneam des aici cu tata sa mâncăm o ciorba calda și sa împărțim o porție din cei mai buni papanași din lume.”, a scris Oana Roman, în dreptul fotografii făcute în restaurantul respectiv.

Oana Roman, despre împăcarea cu Marius Elisei

Acest an a fost unul extrem de încărcat pentru familia Oanei Roman, însă acum lucrurile s-au liniștit, iar armonia s-a reinstaurat. La început de an, Oana Roman și Marius Elisei își anunțau despărțirea, însă acum cei doi s-au împăcat, iar totul pare să meargă mult mai bine ca înainte.

„A fost un an foarte încărcat, un an în care am făcut multe lucruri. Sunt mândră de anul ăsta. E unul dintre anii prolifici. Am început greu, pentru că eram în perioada aia în care am fost singură, în care am divorțat, în care au fost probleme.

Apoi, din martie, aprilie, lucrurile au început să se așeze foarte bine și a intervenit împăcarea, la care nici eu nu mă așteptam. Am avut anul ăsta mai multe vacanțe decât am avut în ultimii zece ani la un loc. Am avut vreo cinci vacanțe anul ăsta deja”, a declarat Oana Roman, în urmă cu puțin timp.

