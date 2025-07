Ce a pățit Gina Pistol la toaleta din aeroportul Otopeni! Vedetei nu i-a venit să creadă și a început să vorbească urât

Gina Pistol este mereu o prezență optimistă și are zâmbetul pe buze. Însă, recent, o angajata de la aeroport a reușit să o enerveze teribil și să o facă să se „transforme”. Vedeta a avut parte de un episod tensionat atunci când a mers la aeroport pentru a ridica un pachet și le-a povestit totul și fanilor din mediul online.

Recent, Gina Pistol a trebuit să facă un drum până la aeroport pentru a ridicat un colet. Însă, soția lui Smiley nu se aștepta ca drumul la aeroport să se transforme în motiv de nervi și ceartă. Atitudinea unei angajate a revoltat-o, iar vedeta a povestit totul și le-a cerut părerea fanilor săi.

(CITEȘTE ȘI: GINA PISTOL A EXPLICAT DE CE NU VREA SĂ ÎI ARATE CHIPUL MICUȚEI JOSEPHINE: „EU CRED FOARTE MULT ÎN ENERGII”)

Mai exact, atunci când a ajuns la aeroport, Gina Pistol a avut nevoie urgentă la toaletă. A mers la cea mai apropiată, iar atunci când a intrat o observat că doamna de la curățenie numai ce terminase de spălat pe jos. Vedeta și-a cerut scuze că va păși pe podeaua proaspăt spălată, însă a explicat că este vorba despre o urgență.

„Am fost până la aeroport să iau un pachet de la cineva care urma să aterizeze și aveam nevoie la baie, foarte rău. Am căutat o toaletă, era destul de departe, am ajuns la toaletă, doamna de la curățenie tocmai terminase de spălat pe jos, se pregătea să bage mopul în găleată. M-am uitat la ea și am zis: Îmi cer scuze, dar trebuie să ajung urgent la toaletă și am intrat pe vârfuri, cumva pe lângă perete, să nu-i fac femeii mizerie pe unde a șters ea.

Am auzit ceva… nu știu, mă certa, zicea ceva, dar vorbea așa de sus și m-am întors și zic: Doamnă… mi-am cerut scuze și am mers pe vârfuri, ca să nu vă fac…, și chiar nu făcusem urme: Acum chiar mi se pare absurd să vă cer voie să merg la toaletă. Femeia când a văzut că sunt așa drăguță și în continuare sunt umilă m-a luat și mai tare.

Am intrat pe vârfuri, m-am uitat în urma mea, nu lăsasem mizerie, urme în urma pașilor mei și doamna vorbea foarte urât, nu mai era doamnă, se transformase”, a povestit Gina Pistol.