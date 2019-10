Ce a pățit o tânără din Iași în timp ce se plimba prin oraș, împreună cu o prietenă: ”Mi se pare foarte dubios…”

Două prietene au ieșit la o plimbare, prin Iași, numai că au avut parte de o experiență neplăcută. Una dintre ele s-a decis să povestească, în mediul online, întreaga întâmplare, întrebându-i pe internauți și dacă s-au confruntat cu situații asemănătoare.

Totul s-a petrecut seara – orele 17.00-18.00 -, cele două tinere ajungând, la un moment dat, în fața unei covrigării. Un ”domn” mânca un covrig, fetele au trecut mai departe, numai că – după câteva minute – au observat că individul se ținea după ele. Inițial, tinerele au crezut că bărbatul merge în aceeși direcție ca și ele, numai că nu a fost așa. Individul le urmărea, lipsit de scrupule.

”Buna seara! Azi pe la 17-18 ma plimbam impreuna cu o prietena pe strada. Trec prin fata unei covrigarii, un domn manca un covrig in fata ei. La cateva moment observ ca domnul cu covrigul e fix in spatele nostru, foarte aproape. Am zis ca poate are drum in aceasi directie… Dar totusi era mult prea aproape de noi. Am grabit pasul, l-a grabit si el. Am incetinit si el la fel. Am mers asa o bucata de drum, iar prietena mea se opreste si isi scoate sticla cu apa. Barbatul s-a oprit si el. Statea si se uita la noi. Eu si cu ea am apucat sa vorbim, “Tipul asta ne urmareste.” Ii spun prietenei, iar ea imi spune ca asa crede si ea. Din spate mai vin 2 persoane, asa ca decidem sa ne continuam drumul”, scrie rspectiva femeie.

Din fericire, nu s-a întâmplat nimic rău în aceas seară, individul renunțând la urmărire. Totuși, acesta este încă un semnal de alarmă, cu atât mai mult cu cât fata care a postat mesajul scrie că a mai trecut prin astfel de situații dificile.

”Tipul tot ne urmarea. Era in fata noastra, dar se intorcea sa se uite la noi. La un moment dat cele 2 persoane au luat-o pe alta straduta si am ramas cu individul care ne urmarea.Vazand ca se tine dupa noi am decis sa mergem in directia opusa. Am observant ca disparuse. Cred ca a realizat ca ne dadusem seama ca ne urmareste. Nu e prima data cand patesc o chestie de asta. Mi se pare foarte dubios. Ce era cu tipul ala? Ati patit chestii asemanatoare?”, a fost mesajul postat în mediul online.

Iar internauții, firește, au reacționat imediat: ”Era ok că erați amândouă, data viitoare daca se mai întâmplă ceva de genul și este foarte aproape, suna pe cineva, o cunoștință și da de înțeles că ești așteptată…”, ”Pe copou s-a întâmplat? Nu era un individ cu părul mai lung, gen rocker? 🤣Prin fața pe la Universitate. Pentru ca prin aceiași experienta a trecut si o domnișoară pe care nu o cunosc. Eu fiind in spatele ei la circa 50 de metri si un tip cu parul mai lung care tot asa manca ceva urca spre stadion si la un moment dat s-a întors brusc si s-a apropiat destul de mult de ea, prima data am zis ca se cunosc după am văzut oarecum disperarea fetei de a-l evita, si mi-am dat seama ca e ceva in neregula. Si m-am luat de el”, ”Se intampla des, eu de obicei intru in vorba, nu are de ce sa-ti fie frica daca te urmareste ca nu suntem in pampas … ce poate sa-ti faca?”, ”Adevarul este ca nu prea te mai simti in siguranta prin oras, sunt hoti peste tot…”, au fost câteva dintre mesajele postate de cei care au aflat întâmplarea respectivă.