Ce a pățit o turistă într-un hotel de 4 stele din Venus. Cum a încercat camerista să o „facă” de 150 de lei

O turistă care a trecut pragul unui hotel de 4 stele din Venus a rămas șocată în momentul în care a aflat că are de achitat 150 de lei pentru ceva ce nu a folosit. Camerista a fost cea care a încercat să obțină banii din partea celor cazați în locația respectivă.

Turiștii români încep să se întoarcă de pe litoral și să își povestească unii altora prin ce au fost nevoiți să treacă. De această dată, o turistă româncă a trecut prin ceva neașteptat în momentul în care s-a reîntors la un hotel pe care îl mai vizitase și cu un an în urmă.

Turista româncă, obligată să plătească 150 de lei pentru ceva ce nu a folosit

Din păcate, experiența pe care a trăit-o o româncă într-un hotel din Venus, a făcut-o pe aceasta să renunțe la ideea ca pe viitor să se reîntoarcă la aceeași locație. În postarea sa de pe Facebook, turista susține că au existat mai multe lucruri care nu au fost tocmai pe placul ei. Hotelul de 4 stele din Venus ar fi trebuit să ofere condiții excelente, însă, din păcate, lucrurile au scăpat de sub control rapid.

Cea mai mare problemă pe care turista română a avut-o la hotelul în care a fost cazată a apărut chiar înainte de a părăsi locația. Aceasta susține că nu a primit numărul corect de prosoape încă de la început, așa că a fost nevoită să se descurce. Însă, la final, camerista a explicat că ea a adus prosoapele în cameră în momentul în care a pregătit totul, iar unul dintre ele a dispărut, ceea ce înseamnă că familia cu doi copii va trebui să achite 150 de lei. După discuții îndelungate, problema a fost rezolvată, însă turiștii au rămas cu un gust amar.

„Când am plecat, ne-a scos lipsă al treilea prosop, că știe ea sigur că a fost prosopul acolo, că ea l-a adus. Le-am spus că nu plătesc nimic și nici nu plec de acolo până nu vorbesc cu cineva de la sus, pentru că eu nu am folosit acele prosoape tocmai din această cauză, dacă se pierd cumva plătești 150 de lei contravaloarea. Am mers iar sus, camerista tot insistă că sunt, că și la baie am avut tot câte 3, când am mers am găsit încă un prosop mare aruncat pe jos. Au încercat să ne fraierească pe față”, a explicat turista.

Mâncarea servită a reprezentat o altă problemă

Mâncarea servită nu a fost cea mai bună, de multe ori fiind refolosite alimentele rămase la micul dejun sau la prânz pentru gustările de pe timpul zilei. Acest lucru a creat o mulțime de neplăceri, mai ales în momentul în care întreaga familie a turistei a fost nevoită să consume produse reci.

„Având deja o părere și niște așteptări pentru că anul trecut am fost la Onix, am rămas puțin dezamăgită pe partea de mâncare. A fost mult sub ce am avut anul trecut. Aceleași gustări zilnic, prăjituri de luni care au fost scoase și marți și miercuri (o parte din ele). Mâncare rămasă la micul dejun transformată rapid în gustarea de la 10, mâncarea rămasă la prânz(carnea), la fel, tăiată mai mărunt și pusă în niște chifle pe post de burgari/kebab, nu știu ce se voia a fi servite la gustarea de după-amiază, clătite înțepenite, reci, cel mai probabil din ziua trecută sau din dimineață respectivă (am avut și calde in jumătate din cazuri)”, a scris turista pe Facebook.