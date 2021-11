Ce a pățit un român care s-a întors din Grecia în România, săptămâna trecută. A rămas șocat când l-au oprit polițiștii. Ce i-au spus

Deși vara a trecut, iar acum gradele din termometre scad, un român a ales să dea o fugă până în Grecia, săptămâna trecută. Iar, pentru ca șoferii să se deplaseze într-o altă țară, trebuie să plătească o vignetă. În drum spre România, trecând prin Bulgaria, tânărul a fost oprit de oamenii legii. Ce i-au spus aceștia.

Tânărul a fost oprit de poliție în Bulgaria, când se afla în drum spre România. Bărbatul, așa cum a mărturisit și el într-o postare, a uitat să plătească vigneta pentru Bulgaria și, în momentul în care a fost tras pe dreapta, a realizat că există posibilitatea să primească o amendă usturătoare. Totuși, a rămas plăcut surprins de ce i-au spus oamenii legii!

”Am tras o fugă săptămâna trecută până în Grecia și am uitat pur și simplu, din grabă, să cumpăr vigneta pentru Bulgaria.

Mi-am amintit când eram deja în Grecia, am cumpărat pentru întoarcere, dar mă așteptam la o amendă de vreo 300 de leva. La întoarcere, ieșisem de pe autostrada după Sofia, mă apropiam de Pleven, echipaj de poliție pe drum, semn să trag pe dreapta.

Pregătit cu asigurarea, permis, buletin, etc. – „no, no, no, speak English ?”

„Yes”. Erau de la Toll Police (inclusiv uniforme inscripționate ca atare), dotați cu camere, laptop, tot tacâmul, vorbeau engleză impecabil, zici că nu erau bulgari. Mi-au explicat cum m-au văzut în sistem, cum au verificat că plătisem corect și la timp toate vignetele din ultimii 5 ani, au înțeles că a fost o scăpare și am plătit 30 de euro (70 de leva).

M-au chemat la mașină, mi-au arătat camerele pe laptop, cu poza mașinii.

Aveau POS ! Am plătit cu cardul ! Am primit chitanță! Mai că nu le-am mulțumit când am plecat, nu îmi venea să cred. Nu uitați să plătiți vigneta din timp, de pe bgtoll.bg, și drumuri bune!”, este mesajul scris de un român pe Forum Grecia.

Sursă foto: Pixabay & Facebook – Forum Grecia