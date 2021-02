Ce a pățit What’s UP noaptea trecută: ”Eram în pat, leșinat, și au intrat peste mine!”

What’s UP a venit în emisiunea Vorbește Lumea fix de ziua lui, dar nu singur, ci alături de iubita lui Alice. În platou, cei doi au dezvăluit secretele relației, dar și faptul că s-au căsătorit, nu cu acte, însă, ci cu două tatuaje.

Artistul avea să povestească și de ce surpriză a avut parte în seara dinaintea zilei lui de naștere. O surpriză pusă la cale chiar de Alice. ”Am avut o reuniune aseară… Eram în pat, leșinat, și au intrat, așa, peste mine”, a spus What’s UP, iar Alice a început să râdă, lângă el. (CITEȘTE ȘI: WHAT’S UP ȘI ALICE S-AU LUAT ÎN SECRET! ”NU E NEVOIE DE ACTE!” DEZVĂLURI FĂCUTE LA ÎN DIRECT LA ”VORBEȘTE LUMEA” GALERIE FOTO)

What’s UP și iubita lui Alice, dezvăluiri despre căsătoria în secret

Cei doi aveau apoi să dezvăluie că și-au oficializat relația la doar o lună după ce a divorțat. Și-au tatuat verighete și au comentat despre asta. ”O voi păstra chiar dacă ne vom despărți”, spune ea, în timp ce el va apela la varianta… ”Ce să facem, mai apelăm la laser!” ”Noi am simțit așa… Ne-am făcut câte un fluturaș, că dragostea este fragile”, a mai spus artistul. ”Eu sunt foarte fragil defelulmeu”, a mai spus. ”Noi ne bucurăm că ne iubim în fiecare zi, facem gesture mărunte dar dragi în fiecare zi”, a declarat Alice.

”La 33 de zile de relație, ea avea 33 de ani atunci, și am cerut-o de soție. Pe nou, am zis. După 33 de zile am zis ca o vreau pentru toată viata, am intrebat-o si uite-ne. Actele nu îți garantează dragostea, oamenii se schimbă. Așa că am decis să ne facem acest simbol, fluturașul. Eu, ca ființă, sunt foarte fragilă de felul meu. De Valentines Day bem un vin, poate facem un copil, dacă ne ajută bunul Dumnezeu”, a mărturisit What’s UP. ”Pentru iubire nu ai nevoie de acte. Asta cred eu. Iubirea rămâne, nu? Noi ne bucurăm de iubire în general, nu ne trebuie o zi specială pentru asta. Gesturile mărunte contează”, l-a completat Alice Badea.