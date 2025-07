Ce a postat Diogo Jota pe Instagram, cu 2 ore înainte să moară într-un accident rutier cumplit. Îți dau lacrimile!

Diogo Jota a murit într-un tragic accident rutier petrecut în vestul Spaniei, la doar 28 de ani, după ce a pierdut controlul bolidului în care se afla, însă detaliile evenimentului sunt copleșitoare.

Cu câteva ore înainte de a muri, fotbalistul portughez a publicat un video emoționant pe Instagram, în care rememora cele mai frumoase momente de la nunta sa cu Rute Cardoso. Căsătoria alături de femeia care i-a dăruit 3 copii a avut loc cu fix 10 zile înainte de evenimentul tragic. Brusc, visurile familiei pe care și-au construit-o s-au spulberat într-o secundă.

În dimineața zilei de joi, Diogo hotăra să plece în compania fratelui său, Andre, spre locurile natale, după o scurtă vizită medicală în Spania. Medicii i-au recomandat să nu zboare cu avionul după intervenția chirurgicală suferită la plămâni. În acest context, decizia de a călători cu mașina a rămas singura opțiune disponibilă, relatează Daily Mail.

În apropiere de localitatea Palacios de Sanabria, la kilometrul 65 de pe autostrada A-52, Jota a pierdut controlul volanului după ce s-a angajat într-o depășire și unul dintre pneuri i-a explodat.

Mașina, un Lamborghini Urus, a ieșit de pe carosabil, a lovit un parapet și a luat foc. Martorii prezenți la accident au sunat la numărul unic de urgență, dar până au ajuns salvatorii, a fost mult prea târziu. Diogo și Andre au murit carbonizați, captivi în bolidul care costa peste 200.000 de euro.

⚠️ Graphic ⚠️

The exact moment of the tragic car accident that took the life of Diogo Jota and his brother André.

Their Lamborghini caught fire before rescue crew arrived at the scene pic.twitter.com/NoOE3lD5q1

— Mo (@Mohammed2030___) July 3, 2025