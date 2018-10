Ce a povestit mama primarului acuzat că-și șantaja amanta de 13 ani: ”Am vrut să mor, să trăiesc și să crăp din nou…”

Telenovela de la Șotrile, județul Prahova, este departe de final. Primarul Daniel Bogdan Davidescu este anchetat de procurorii DIICOT pentru că – acuză aceștia – ar fi întreținut relații cu o minoră de 13 ani și ar fi șantajat-o atunci când fata a vrut să se despartă de el. Mai mult, primarul din Șotrile ar fi obișnuit să înregistreze momentele intime, iar bunicul fetei, fost edil al localității, susține că așa proceda și în cazul altor victime. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are noi detalii exclusive despre acest caz uluitor. (Cel mai bun studio de videochat din București face angajări)

Rudele fetei sunt de părere că primarul este vinovatul principal, fiindcă i-ar fi sucit mințile copilei, apoi ar fi profitat de ea fără scrupule. Asta, deși este bărbat căsătorit și tată. Nici funcția de primar nu l-ar fi oprit de la desfrâul prelungit, iar oamenii sunt revoltați. Relația de concubinaj dintre primarul Davidescu și minora în cauză ar fi debutat în 2016, atunci când aceasta avea numai 13 ani. Cazul este deosebit de grav, cu atât mai mult cu cât primarul ar fi luat-o pe fată și în călătorii, iar părinții susțin că nu mai știau absolut nimic despre copila lor.

Bineînțeles, nici primarul nu stă cu mâinile în sân în fața acuzațiilor care îi sunt aduse. Spune că va rezolva situația și susține că este nevinovat, totul fiind o ”lovitură politică” la adresa lui.

Mama primarului Davidescu îi ia apărarea fiului: ”E ca-n politică. Ca să îl dea jos, bagă pe toate!”

Reporterii CANCAN.RO au mers în localitatea Șotrile și au contactat părțile implicate. Mama primarului neagă cu vehemență toate acuzațiile care îi sunt aduse fiului ei și crede, la rândul său, că totul este "politic".

”E nu sunt nici politician și nici angajat la primărie”, spune femeia, ”mergeți acolo și vorbiți cu cine trebuie. Da, sunt mama lui, dar ce știu eu ce face el? Mama dumitale știe ce faci dumneata pe-aici? Nu știu ce să vorbesc. Eu sunt în afara… Soția lui nu este acasă, dacă vreți să vorbiți cu ea. Vorbiți cu dumnealui (n.red. – cu primarul) când îl găsiți. E ca-n politică. Ca să îl dea jos, bagă pe toate. Și-acuma n-a mai avut ce băga și a băgat-o cu chestia asta. Pe domnișoara nici n-o cunosc, cel puțin. Nu știu despre cine e vorba, n-o cunosc, n-am văzut-o în viața mea. Nici nu știu dacă există acea fată. Există, nu există… Acum am auzit și eu, de la televizor”.

Extrem de afectată de ceea ce i se întâmplă fiului său, mama primarului Davidescu recunoaște că au fost momente când a vrut să moară.

”Am vrut să mor și să crăp, și să trăiesc și să crăp din nou… Că numai p-asta n-o auzisem. Cred că i-au făcut două sute de reclamații de când e primar, e la al treilea mandat. Și tot a căutat să-l dea jos”

Fostul primar, bunicul fetei: ”Au venit ploile, a plecat malul peste ei…”

Fostul primar din localitate, Pisăliță Traian, bunicul fetei care a trăit în concubinaj cu primarul Davidescu, declară că n-a putut lucra cu actualul edil, chiar dacă a încercat să-și ofere sprijinul. Acesta ar fi refuzat, constant, să se lase "ajutat".

”Am căutat să nu-l las să greșească. Mi-a întors spatele de fiecare dată”.

În ceea ce privește activitatea de la Primăria Șotrile, fostul edil are multe de spus. Și nu de bine, firește. Primarul Davidescu nu ar gestiona banii primăriei așa cum ar trebui, comportându-se ca un adevărat stăpân, care nu dă socoteală nimănui.

”Dar el a amestecat lucrările. Pentru că n-are cine să-l verifice, să zică domnule, nu e corect aici. Ai umflat. La el banul să iasă. Mi-a spus că nu-i treaba mea, că știe el ce face… A-nceput pe la stadion, acolo, am băgat două miliarde în terenul de la Lunca Mare, a mai băgat vreo cinci, șase sute de milioane într-un teren de fotbal, și-anul acesta ne-a cerut încă un miliard, tot cu utilajele lui. Le-a dat la o firmă din Câmpina. Au venit, au săpat, au venit ploile, a plecat malul peste ei… ”, spune Traian Pisăliță.



Fostul primar al localității mai spune că actualul edil se implică în tot felul de lucrări care nici măcar nu au aviz de construcție, susținând că ”nici nu are nevoie de așa ceva”.

Evenimentele se precipită, iar acuzațiile lansate de fostul primar deschid calea unei alte anchete la primărie. În tot acest timp, părțile implicate se acuză, reciproc, de manipulare.

