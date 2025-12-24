Un caz șocant a făcut înconjurul internetului. O femeie din Toronto a lansat acuzații grave la adresa unei versiuni a inteligenței artificiale lansate de Elon Musk. Toate detaliile în articol.

Inteligența artificială este nelipsită în zilele noastre, iar copiii de toate vârstele știu deja ce reprezintă aceasta și au avut cel puțin o conversație cu un chatbot. Majoritatea părinților sunt îngrijorați de interacțiunea dintre copiii lor și AI, dar acest lucru este aproape imposibil de evitat în zilele noastre.

Acuzații grave aduse inteligenței artificiale

Farah Nasser, fost jurnalist și prezentator de știri, a declarat pentru presa internațională că o conversație dintre fiul ei și chatbot-ul a degenerat către un mesaj total nepotrivit. Femeia este îngrijorată de interacțiunea dintre AI și copilul ei.

Totul a început cu discuția despre fotbaliști. În timp ce își conducea fiul și fiica în vârstă de 10 ani la școală, Farah a rămas șocată de răspunul pe care băiatul l-a primit de la chat-ul instalat pe mașina Tesla. După ce minorul l-a întrebat pe Grok pe cine preferă dintre Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, chatbot-ul a vorbit urât despre Messi. Fiul ei a continuat discuția pe aceeași temă și s-a alăturat glumelor, fix când a apărut mesajul nepotrivit:

„Chatbotul i-a spus fiului meu: De ce nu-mi trimiți niște poze nud? Am rămas fără cuvinte. De ce le cere un chatbot copiilor mei să trimită poze nud în mașina familiei?”, a spus femeia.

Nasser a menționat că setarea NSFW a mașinii era dezactivată, dar că funcția „mod copii” nu era activată în acele momente. Cu toate astea, mesajele adresate de chat i s-au părut nepotrivite în orice context, indiferent de persoana care ar fi fost vizată.

Tesla nu a oferit un răspuns, dar xAI a spus:

„Minciuni din mass-media tradițonale”.

