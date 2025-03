Ce a putut să spună Antonia după ce Francesca și Zanni de la Survivor au desființat-o. A șters imediat mesajul

Au ieșit la iveală noi detalii despre scandalul în care Alex Velea și Antonia au fost protagoniști în urmă cu patru ani. Francesca, una dintre concurentele de la Survivor 2025 și femeia care a fost hărțuită de cei doi artiști, a ieșit public și a oferit detalii neștiute până acum. La scurt timp de la declanșarea ”bombei” în showbizul românesc, Antonia a reacționat.

Recent, a fost readus în lumina scandalul în care au fost implicați Alex Velea și Antonia, în toamna anului 2021. Cei doi soți au fost acuzați că ar fi scuipat-o și înjurat-o pe Francesca Chebuțiu, în timpul unei petreceri al unui prieten comun. La vremea respectivă, concurenta de la Survivor a povestit pentru CANCAN.RO, în exclusivitate, totul despre scandalul în care a fost victimă – vezi AICI video.

Cum a reacționat Antonia după declarațiile Francescăi de la Survivor

La 4 ani distanță, Francesca scoate la lumină o serie de amănunte și detalii din noaptea respectivă. Concurenta de la Survivor a vorbit din nou despre seara în a fost victima cuplului Antonia și Alex Velea. Aceasta susțin că artista a fost cea care a abordat-o personal și a început să îi facă avansuri și propuneri sexuale, apoi a apărut în peisaj și Alex Velea. Cel din urmă ar fi avut un comportament agresiv verbal, a scuipat-o și a înjurat-o în fața tuturor invitaților de la petrecere.Unul dintre martorii care au asistat la scene și carea a confirmat cele întâmplate este chiar Zanni.

”Eu mergând la bai, fiind și eu pe acolo, când m-am întors de la baie i-am surprins pe Velea și pe Antonia extrem de violenți verbal și fizic. Am zis că a făcut ceva fata asta (n.r Francesca). Nu știam ce să fac, nici lumea nu prea se băga, am zis că nu e de băgat, că s-a întâmplat ceva și eram confuz, dar era un moment în care nu trebuie să mă bag. Dar se ajunsese la scuipături, înjurături…

Abia după, a doua zi, am vrut să o caut pe fata asta să o susțin, să văd ce s-a întâmplat, am căutat-o, dar mi-a dat block peste tot. Abia acum am împărtășit chestia asta, când am aflat că merg la Survivor. Una peste alta, a fost oribil ce s-a întâmplat. E o fată simpatică și nu merita să fie scuipată. I-a luat faima pe sus și te scuipă, te înjură”, a spus Zanni în podcastul 2 cât 1.

În după-amiaza zilei de sâmbătă, la 24 de ore de la lansarea podcastului în care Francesca a vorbit despre episodul nefericit cu cei doi artiști, Antonia a încărcat pe social media o imagine ce ar lasă loc de interpretări: ”Treceți peste! Much love to u all (n.r multă dragoste pentru voi toți)”. Îndemnul la pace și dragostea transmisă în jur par să fi fost un impuls de moment, deoarece la scurt timp artista a decis să șteargă postarea.

Reamintim că scandalul dintre cuplul Alex Velea – Antonia și Francesca s-a finalizat cu un proces câștigat de actuala concurentă de la Survivor. Tânăra mărturisește că de atunci nu a mai vorbit cu cei doi și nici nu își dorește. Mai mult de atât, de la incidentul respectiv a decis să aibă cât mai puțin interacțiuni cu persoanele din showbizului românesc.

”Nu m-au dat în judecată. Asta au spus ei, dar cred că de nervi. N-au făcut nimic. Eu i-am dat și am și câștigat. Am câștigat la Poliție, anul trecut, Poliția trebuia să deschidă dosar penal, dar au deschis petiție, avocatul mi-a zis că puteam să fac adresă că ei erau obligați să deschidă atâta timp cât au scuipat. Scuipatul intră la infracțiune, ca la lovire, și atunci erau obligați să deschidă dosar penal. Na… am câștigat asta, am și foaia, doar că pe foaie nu scrie nici cum au fost sancționați, scrie doar că au fost sancționați în consecință.

N-am mai vorbit cu ei absolut deloc, zero. N-au dat niciun semn, eu am și ieșit din zona asta cumva. Am avut și eu podcastul meu, dar de atunci am ieșit pentru că mi-am dat seama cumva că nu e de mine industria asta și sunt mai în siguranță dacă-mi văd de treburile mele.Nu îmi era frică de ei (nr. de Alex Velea și Antonia), dar am văzut cum funcționează lumea asta și pe ce se bazează, iar eu am alte principii și valori”, a mai spus Francesca.