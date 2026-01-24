Ce amendă primești în 2026, dacă ești văzut consumând alcool în locuri publice

Consumul de alcool în locuri publice poate fi pedepsit cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Toate detaliile în articol.

Puțini români știu acest lucru, dar consumul de alcool în spații publice este grav pedepsit de lege. Mai mult, există zone specifice în care amenzile cresc semnificativ dacă ești văzut făcând asta.

Ce amendă primești în 2026

Mai exact, consumul de băuturi alcoolice în locuri publice sau tulburarea ordinii și liniștii publice în stare de ebrietate sunt sancționate cu o amendă între 100 și 500 de lei, potrivit Legii nr.61/1991.

Lucrurile se agravează în situația în care consumul de alcool se petrece în incinta sau în imediata apropiere a unor instituții precum: spitale, școli, biserici, parcuri, drumuri publice, stadioane, săli de spectacole, mijloace de transport în comun, autogări, gări și aeroporturi, de stat și private. În acest cazuri, amenzile sunt aplicate în intervalul 5.000-10.000 de lei.

Excepție fac locurile de alimentație publică și turism, precum: restaurante, baruri și discoteci. În acestea este absolut interzis consumul de alcool de către persoanele care nu au împlinit 18 ani.

„Constituie contravenţie săvârşirea următoarei fapte, dacă nu este comisă în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiune: consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: pe drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, baruri şi discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani”, prevede articolul de lege.

