Amendă de 5.000 de lei pentru un taximetrist și autorizația suspendată. Greșeala pe care a făcut-o acesta

În data de 20 ianuarie, poliţiştii Secției 5 Poliție Rurală Dej, alături de Biroul Rutier Dej și Biroul de Ordine Publică, au derulat o acțiune de tip BLITZ atât în zona urbană, cât și în mediul rural.

Intervenția a avut ca obiectiv principal asigurarea siguranței publice și rutiere, verificarea modului în care sunt respectate normele privind transportul în regim de taxi și închiriere, dar și identificarea și prevenirea migrației ilegale.

Amendă de 5.000 de lei pentru un taximetrist și autorizația suspendată

În timpul controalelor, echipajele au verificat 127 de persoane și 124 de vehicule, efectuând totodată 74 de testări cu aparatul etilotest. În urma neregulilor depistate, au fost aplicate 52 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală depășind 23.000 de lei.

Dintre acestea, 48 au vizat abateri de la legislația rutieră, precum depășirea vitezei legale sau neutilizarea centurii de siguranță. Totodată, polițiștii au dispus reținerea a două permise de conducere, trei certificate de înmatriculare și a unei autorizații TAXI.

”În jurul orei 11:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dej – Biroul Rutier au înregistrat cu aparatul radar un autoturism care circula prin localitatea Câțcău, pe DN1C-E576, cu viteza de 127 km/h, depășind cu peste 50 km/h limita maximă admisă pe acel sector de drum. Autoturismul era condus de un bărbat de 39 de ani, din județul Maramureș. În temeiul OUG 195/2002R privind circulația pe drumurile publice, polițiștii au aplicat o amendă în valoare de 1.822,5 lei și au dispus reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile ”, se arată în comunicatul poliţei.

În cadrul aceleiaşi acţiuni, au fost aplicate și sancțiuni pentru încălcarea prevederilor Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, precum și pentru nerespectarea Legii 61/1991 referitoare la normele de conviețuire socială și ordinea publică.

Greșeala pe care a făcut-o acesta

De asemenea, un şofer a fost amendat cu 5.000 de lei pentru încălcarea Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi și închiriere.

„Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Dej au oprit în trafic un bărbat de 42 de ani, care conducea un autoturism utilizat în regim de taxi, pe strada Ecaterina Teodoroiu din municipiul Dej. În urma verificărilor, s-a constatat că acesta efectua activități de transport în regim de taxi, având lampa „TAXI” montată pe cupolă și afișând inscripția „LIBER” de culoare verde, transportând o persoană, fără ca aparatul de taxat să fie pus în funcțiune pe poziția de operare corespunzătoare. În temeiul Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și închiriere, polițiștii i-au aplicat o amendă de 5.000 lei și au dispus reținerea autorizației taxi”, adaugă poliţiştii.

Reprezentanții Poliției Municipiului Dej transmit că astfel de acțiuni vor continua în perioada următoare, vizând atât mediul urban, cât și zonele rurale, cu scopul de a crește nivelul de siguranță al cetățenilor și de a asigura respectarea legislației în vigoare.

