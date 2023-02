Mihai Gruia, fostul component al trupei Akcent, se scaldă în lux și opulență. Are o pasiune nebună pentru ceasurile de firmă, în colecția lui aflându-se, cel mai probabil, obiecte care valorează sute de mii de euro. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cu ce exemplar a “eclipsat” ex-artistul, zilele trecute, zona Dorobanți. Site-ul nr. 1 din România are imaginile!

În anii de glorie ai trupei Akcent, Mihai Gruia era “vânat” non-stop de frumusețile din showbiz. A renunțat, însă, la celebritate, iar de atunci viața lui a fost într-o continuă schimbare. A divorțat, s-a cuplat cu Andreea Cojocaru, o artistă la început de drum, dar relația nu a funcționat. După despărțire, fostul solist s-a axat pe anumite proiecte, din care – credem noi – face bani frumoși.

Mihai Gruia s-a relaxat la NUBA Cafe

Zilele trecute, CANCAN.RO l-a întâlnit pe Mihai Gruia în buricul Capitalei, la NUBA Cafe, alături de un prieten. A fost momentul în care fotoreporterii site-ului nr. 1 din România i-au focalizat superbul ceas pe care îl avea la mână. Vorbim de un Audemars Piguet, pe care a plătit nu mai puțin de 40.000 de euro. Asta, da, barosăneală! Ne referim la o bijuterie pe care nu oricine și-o poate permite, dar care îi definește perfect stilul fostului component al trupei Akcent.

Ex-artistul s-a relaxat alături de amicul său și au discutat minute în șir. Într-un final, taclalele s-au încheiat, iar cei doi au părăsit împreună localul, după ce au achitat apa pe care au comandat-o. Ulterior, fiecare și-a văzut de propriul drum. Mihai Gruia a impresionat cu vestimentația sport cu care a apărut în public, articole care valorează, în total, fără discuție, câteva mii de euro.

Divorț de Laura după 10 ani de mariaj și 14 de relație

Mihai Gruia şi Laura divorțau, în 2018, după o căsnicie de 10 ani și o relație de 14. Decizia de a se despărţi a fost una discretă, asemeni vieţii personale pe care au ţinut-o departe de ochii curioşilor. Au rămas prieteni de dragul copiilor pe care-i au.

“Încerc să fiu un tată, chiar dacă am divorțat, sunt foarte aproape de familie. Adică, niciodată nu o să-mi părăsesc familia. De divorțat, am divorțat, pentru că nu mă mai înțelegeam cu Laura și am ajuns la concluzia că e mai bine separat. Și este, într-adevăr, mult mai bine separat. Adică, chiar avem o relație, ne cunoaștem de 20 de ani aproape, normal că suntem în relații bune.

Eu cu Laura nu o să mai fim niciodată, suntem părinți, ne iubim fetele și le creștem cât putem de bine. Ieșim destul de des împreună. Ieșim pentru că așa vrem să fim cu copiii, fetele au reacționat extraordinar la divorț și vrem în permanent să menținem o stare din asta, de armonie. Cel puțin, până intră în viețile noastre alte persoane. Și atunci, mi-aș dori în continuare să fie la fel. Și, cu siguranță, va fi la fel, că eu și Laura am dovedit că suntem doi oameni maturi. Nu am nicio relație, sunt singur”, spunea Mihai Gruia.