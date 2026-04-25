Ce au în comun oamenii care aleg singurătatea. Psihologii dezvăluie detaliul care face diferența

De: David Ioan 25/04/2026 | 14:33
Persoanele care nu își recapătă energia în prezența altora reprezintă un profil tot mai analizat de specialiști.

Psihologii arată că preferința pentru timp petrecut în solitudine nu indică o problemă, ci un mod diferit de funcționare, în care liniștea devine esențială pentru echilibru.

Conform Mediafax, cei care aleg singurătatea își stabilesc, de regulă, limite ferme în relațiile cu ceilalți. Perioadele petrecute doar cu sine îi ajută să evite suprasolicitarea și să își clarifice nevoile reale, fără presiunea interacțiunilor continue.

O altă caracteristică frecvent întâlnită este independența emoțională. Pentru aceste persoane, valoarea de sine nu depinde de validarea socială, iar în situații dificile preferă să își analizeze și gestioneze singuri emoțiile.

Selectivitatea în relații este un alt element comun. În locul unui grup numeros, dar superficial, preferă un cerc restrâns de oameni în care pot avea încredere. Deși pentru unii această atitudine poate părea un „semn rău”, psihologii subliniază că nu este neapărat așa, deoarece calitatea relațiilor este mai importantă decât numărul lor.

În absența stimulilor externi, creativitatea și claritatea mentală au spațiu să se manifeste. Momentele de solitudine favorizează apariția ideilor noi și a reflecțiilor profunde, aspect confirmat de numeroși specialiști.

Rețelele sociale au alimentat ideea că valoarea personală se măsoară în numărul de interacțiuni. Experții contrazic însă acest mit și atrag atenția că o persoană poate fi înconjurată de alții și totuși să se simtă profund singură.

Totuși, există și un aspect sensibil: tendința de a procesa emoțiile exclusiv în interior. Pe termen lung, acest obicei poate duce la izolare involuntară, mai ales dacă persoana evită constant să împărtășească ceea ce simte.

Psihologii fac o distincție clară între singurătatea dorită și cea impusă. Prima aduce beneficii reale, în timp ce a doua poate avea consecințe negative asupra stării emoționale.

CITEŞTE ŞI: Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi

A fost abandonată la naștere și își caută mama după 40 de ani. Mesajul sfâșietor al Anei Maria din București a emoționat mii de oameni

Iți recomandăm
Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați
Știri
Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați
Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: „Deciziile luate în grabă pot avea consecințe”
Știri
Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: „Deciziile luate în grabă…
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Mediafax
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Gandul.ro
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător. „Unul era atât de bătrân că îi ajungeau colții la pământ”
Adevarul
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător....
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar fi legată de acordul cu Telefónica
Mediafax
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar...
Parteneri
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”....
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport.ro
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu conține mult zahăr!” Sfatul nutriționiștilor
Click.ro
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu...
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul Mijlociu nu se termină curând
Digi 24
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul...
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început...
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Promotor.ro
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Dronele fostului șef Google apară România. Intră în serviciu „în câteva zile”
go4it.ro
Dronele fostului șef Google apară România. Intră în serviciu „în câteva zile”
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Gandul.ro
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu...
Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați
Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați
Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: ...
Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: „Deciziile luate în grabă pot avea consecințe”
Grătarul în fața blocului te poate costa scump. Amenzile ajung până la 5.000 lei
Grătarul în fața blocului te poate costa scump. Amenzile ajung până la 5.000 lei
Ce i-a transmis fosta soție lui Stelian Ogică, când a aflat că se însoară: „Să fie și ultima”
Ce i-a transmis fosta soție lui Stelian Ogică, când a aflat că se însoară: „Să fie și ultima”
Cătălin Bordea a recunoscut abia acum ce s-a întâmplat între el și Olga Barcari, la filmările ...
Cătălin Bordea a recunoscut abia acum ce s-a întâmplat între el și Olga Barcari, la filmările Asia Express 2025
Gestul care spune tot despre relația lor. Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au atras toate privirile
Gestul care spune tot despre relația lor. Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au atras toate privirile
Vezi toate știrile