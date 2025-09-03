Cătălin Bordea, Radu Bucălae şi Nelu Cortea au dus „fraţia” la un alt nivel! Aşa chiar nu i-aţi mai văzut niciodată şi, cel mai probabil, nici nu-i veţi mai vedea! CANCAN.RO are imagini SCANDALOASE cu cei trei comedianţi care au încins atmosfera… în dormitor. Despre ce este vorba aflaţi în următoarele rânduri.

Bordea, Bucălae şi Cortea au găsit reţeta perfectă pentru o seară între prieteni pe care nu o vor uita cu siguranţă niciodată. Imaginile surprinse de CANCAN.RO pot lăsa loc de muuulte interpretări, dar vă asigurăm că nu a fost vorba de scene „interzise minorilor”, ci mai de grabă de un moment demn de stand-up, în care cei trei au renunţat la haine şi au rămas doar cu… glumele.

Comedianţii s-au dezbrăcat de inhibiţii şi s-au apucat de glume-n dormitor

Băieţii n-au avut nevoie de vreo scenă ca să dea tot ce e mai bun din ei, „spectacolul” s-a desfăşurat direct în pat. Glume spumoase, replicile tăioase mai ceva ca lama unui epilator şi caterinca lor dusă la un alt nivel vor face cu siguranţă deliciul celor care vor urmări imaginile. Aşadar, vă îndemnăm să aruncaţi o privire în GALERIA VIDEO, asta în cazul în care nu aţi făcut-o deja. Între timp, facem un scurt rezumat pentru cei care au parcurs textul până aici.

Cătălin Bordea, deja obişnuit să îşi expună viaţa în faţa celor care-l urmăresc, a fost cel mai dezinhibat. S-a poziţionat strategic, la mijloc, între tovarăşii lui, pentru a putea să-i stăpânească în cazul în care lucrurile se încing. În schimb, Nelu Cortea părea puţin nesigur pe situaţie sau mai degrabă pe canapea. În loc să se concentreze pe ce avea de spus, se gândea dacă patul o să reziste până la final. Ultimul, dar nu cel din urmă, Bucălae, avea un aer, aşa, de regizor. Le dădea indicaţii băieţilor doar din priviri, urmârind totodată ca totul să iasă perfect! Pe ideea, dacă tot s-au adunat, măcar să facă o treabă bună!

Atmosfera pare ce-i drept una desprinsă din „Cincizeci de umbre ale lui Grey”, dar cum spuneam, nu e cazul să ne ducem cu gândul atââât de departe.

Probabil vă întrebaţi de ce au ajuns comedianţii într-o astfel de ipostază. Ei bine, prelungim puţin suspansul, dar vă promitem că data viitoare o să vă spunem exact ce au pregătit!

