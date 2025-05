Ce-au putut să pățească Monica Tatoiu și soțul ei, Victor, în gara din Lyon: ”Voiam să ne dăm jos!”

Monica Tatoiu este cunoscută ca fiind o împătimită a vacanțelor. Femeia de afaceri călătorește foarte des în toate colțurile lumii, însă nu decurge mereu totul așa cum plănuiește. Uneori, mai are parte și de peripeții. Recent, vedeta și soțul eu, Victor Tatoiu, au mers în Franța și au întâmpinat probleme. Află, în articol, ce au pățit cei doi!

Monica Tatoiu este un personaj care apare foarte des pe micile ecrane, iar oamenii o apreciază pentru că este directă și spune mereu ceea ce gândește. Îi place să se bucure de viață, mai ales că nu a avut niciodată probleme financiare. Afacerile sale au avut succes, iar acum are o pensie ce depășește 20.000 de lei pe lună, conform spuselor sale. Astfel că nu ține de cont de sumele pe care le cheltuie, fiind o împătimită a vacanțelor. De această dată, vedeta a plecat în Franța, acolo unde a avut parte peripeții.

Citește și: Monica Tatoiu dă din casă cu o sinceritate dezarmantă: așa se ”alintă” după 41 de ani de căsnicie: ”El mă face proastă, eu, incult!”

Recent, Monica Tatoiu și soțul ei, Victor, au fost plecat în vacanță în Franța și au avut parte de mai multe peripeții. Cei doi s-a bucurat de clipe frumoase în Lyon, însă „aventura” a început cu adevărat atunci când au vrut să plece spre Paris pentru se îmbarca în avion.

Monica Tatoiu a povestit că ea și partenerul ei de viață au luat trenul greșit. În cele din urmă, femeia de afaceri s-a delectat cu o sticlă de vin și a reușit să ajungă cu bine la destinație. Totuși, problemele nu s-au oprit acolo. Cei doi au întâmpinat dificultăți și cu avionul care urma să zboare din Paris către București.

„Am plecat către Paris și ne urcăm în tren la gară. Acolo, o doamnă ne spune că nu e trenul nostru. Trenul nostru mergea la Charles de Gaulle, trenul acela mergea la Paris, la Gare de Lyon. Noi aveam sacoșe, plase, luasem mâncare, vin. Să ne vezi pe noi acolo… Voiam să ne dăm jos, dar trenul plecase. Nu aveam bilet pentru trenul ăla, aveam pentru celălalt. Noi am explicat acolo. La Paris ai niște culoare și te verifică la fel ca la aeroport. La gara aceea din Lyon era un singur peron, unde erau trei trenuri.

Să ne vezi pe noi în mijlocul Parisului duminică la prânz. Eu am băut singură sticla de vin în tren. Am găsit o doamnă care mi-a făcut loc lângă ea, mi-a dat să și mănânc. Apoi găsim ceva să ajungem la aeroport. Ne urcăm în avion la ora 19.30 și trebuia să plecam la 19.55, apoi îl vedem pe căpitan cum își ia haina și pleacă. A zis că el este responsabil pentru noi și nu ne duce, că avionul e stricat. Ne-am dus la o altă poartă. Noi am ajuns la 2.30. Am mai băut în avion niște vin roșu”, a povestit Monica Tatoiu la Un show păcătos.