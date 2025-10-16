Ce au scos la iveală anchetele din spitalele României, după tragedia de la Iași. Anchetă disciplinară la Floreasca: 50 de cadre medicale au gafat

Zeci de cadre medicale din spitalele din România au fost anchetate pentru nerespectarea sau tratarea cu superficialitate a regulilor elementare de igienă personală. 50 de medici de la Spitalul Floreasca au dat explicații în fața comisiilor de disciplină. Legea le interzice clar purtarea bijuteriilor sau a unghiilor lungi în spitale.

După moartea a șapte copii de la Spitalul Sfânta Maria din Iași, din cauza unei infecții cu bacteria Serratia marcescens care a afectat secția de Terapie Intensivă (ATI), managerii unității medicale au demarat mai multe verificări și controale interne pentru a vedea cât de respectate sunt normele de igienă personală a cadrelor medicale, dar și dacă se ține cont de normele clare de igienă, stabilite de Ministerul Sănătății în 2021.

Igienă precară a cadrelor medicale din spitale face victime

Bacteria care a luat viața celor 7 copii este un germen patogen care trăiește în general în mediile umede și care devine letal în cazul pacienților cu o imunitate scăzută – așa cum s-a întâmplat în cazul micuților internați la ATI din spitalul Sf. Maria, care erau oricum diagnosticați cu afecțiuni severe.

„Eu n-am văzut să folosească mănuși sterile când veneau în salon să ia analize copilului”, a declarat telefonic Oana Ivașciuc, mama unuia dintre copiii care au murit la Iași, pentru observatornews.ro.

De asemenea, managerii spitalului Floreasca din Capitală au luat măsuri, iar în prezent aproximativ 50 de cadre medicale vor da explicații în fața comisiei disciplinare a unității medicale. Ordinul Ministerului Sănătății le interzice cadrelor medicale să poarte bijuterii (inele, lănțișoare, ceasuri, brățări etc.) și nici unghii false sau să aibă unghii crescute. Aproape 90% din germeni se transmit prin contactul cu mâinile incorect dezinfectate.

„În momentul de față, avem circa 50 de persoane trimise în comisia de disciplină a spitalului. Comisia de disciplină va stabili măsurile pe care trebuie să le aplice, de la note de atenționare până la mustrare scrisă, eventual reținerea din salariu, dacă acestea se repetă. Sancțiunile sunt prevăzute în Codul Muncii și, bineînțeles că la un număr de abateri disciplinare, se poate merge și mai departe, la desfacerea contractului de muncă”, a declarat dr. Bogdan Opriță, purtător de cuvânt al Spitalului Floreasca.

