Ce avere are actorul Gene Hackman, găsit mort în casă. Familia ar putea moștenii banii lui

Actorul Gene Hackman, celebru pentru rolurile sale din “The French Connection”, “Unforgiven”, “Mississippi Burning” și “The Royal Tenenbaums”, a fost găsit mort, alături de soția și câinele său, în casa lor din New Mexico.

Născut în 1930, Hackman s-a înrolat în Marină la 16 ani, și după aceea a avut diferite joburi, cum ar fi șofer de camion și portar, înainte de a decide să încerce să devină actor.

În 1958, Hackman a fost distribuit într-o producție off-Broadway a piesei „Chaparral”, iar în 1961 și-a făcut debutul atât pe marele ecran, cât și la televiziune, apărând în filmul „Mad Dog Coll”, precum și într-un episod din „Tallahassee 7000”.

O apariție în spectacolul “Any Wednesday” de pe Broadway din 1964 a marcat prima dată când Hackman a fost remarcat pentru abilitățile sale actoricești.

(Citește și: Cum arată azi Monica Lewinsky, cea mai faimoasă amantă a Americii, și cât a costat-o aventura cu Bill Clinton: „Nimeni nu voia să mă mai angajeze. Am fost amenințată cu închisoarea”)

Ce bani a primit Gene Hackman pentru rolurile din filme

Marele succes al lui Gene a venit după ce regizorul Robert Rossen l-a distribuit în filmul „Lilith” din 1964, alături de Warren Beatty, care l-a ajutat mai târziu pe Hackman să obțină rolul lui Buck Barrow în „Bonnie and Clyde” (1967); rolul i-a adus lui Gene prima sa nominalizare la Oscar.

După aceea, actorul a jucat în filme celebre precum „The French Connection”, „Superman”, „Bonnie and Clyde”, „Unforgiven”, „The Royal Tenenbaums” și „The Conversation”.

Primul Oscar l-a câștigat pentru rolul polițistului Popeye Doyle din “The French Connection”. Hackman a câștigat al doilea Oscar pentru “Unforgiven” regizat de Clint Eastwood, unde a interpretat rolul unui șerif violent numit Little Bill Daggett. De asemenea, Hackman a câștigat două premii BAFTA și două Globuri de Aur pe parcursul carierei.

De-a lungul carierei sale, Gene Hackman a jucat în peste 100 de roluri, ceea ce l-a determinat să acumuleze o avere semnificativă. Actorul avea o avere netă de 80 de milioane de dolari, potrivit CELEBRITY NET WORTH.

Dacă pentru rolul din “The French Connection”, în 1971, primise doar 100.000 de dolari, în 1975 Hackman a încasat 1,3 milioane pentru rolul din “Lucky Lady”. Mai târziu, în 1978, ajunsese să primească 2 milioane de dolari pentru rolul lui Lex Luthor din “Superman”. În 1995, Hackman a încasat 1,3 milioane pentru rolul din “The Quick and the Dead”.

Care erau celelalte surse de bani ale actorului

O altă sursă de bani pentru Hackman a fost cariera sa de autor.

La vârsta de 74 de ani, Hackman a decis să se retragă din actorie și s-a orientat către scrierea de romane. Hackman a scris mai multe romane împreună cu arheologul Daniel Lenihan, precum “Wake of the Perdido Star”, “Escape from Andersonville” și “Justice for None”.

De mulți ani, Gene își stabilise reședința în Santa Fe, New Mexico. La momentul morții, reședința sa principală era o proprietate de 12 acri pe care el și Betsy o remodelaseră și reamenajaseră în detaliu.

În anii 1980, Hackman a deținut o proprietate de 25 de acri în Montecito, California, pe care a vândut-o pentru 5,5 milioane de dolari în 1985; în 2015, această casă a fost revândută pentru 25 de milioane de dolari.

Hackman a deținut anterior și o casă în Pebble Beach, California, pe care a vândut-o în 1993; această casă a fost cotată la 79 de milioane de dolari în 2012.

(Citește și: Ipoteză șocantă în cazul morții actorului Gene Hackman și a soției sale, găsiți fără suflare lângă câinele lor! Poliția nu exclude o dublă sinucidere)