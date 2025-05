Ce avere are Nicușor Dan. Are un teren, împrumuturi de sute de mii de euro și o mașină din...

Toate privirile sunt ațintite asupra lui Nicușor Dan, fiind noul președinte al României. După aflarea rezultatelor oficiale, știrile despre fostul primar general al Capitalei au ocupat primele pagini ale ziarelor. Românii sunt curioși să afle cât mai multe detalii despre el, inclusiv proprietățile pe care le deține. Află, în articol, ce scrie în declarația de avere a șefului statului!

Peste 11 milioane de români au mers la urne duminică, 18 mai 2025, pentru a-și alege președintele. După numărarea tuturor voturilor, Nicușor Dan a ieșit învingător cu 53,60% (6.168.642), în timp ce George Simion a obținut 46,40% (5.339.053).

Nicușor Dan deține un teren intravilan, de 7.460 metri pătrați, în localitatea Predeal, județul Brașov, pe care l-a cumpărat în 2007, iar anul scadent este 2032, potrivit celei mai recente declarații de avere ale sale. De asemenea, pe numele noului președinte al României este și o mașină Citroen din 1986.

Fostul primar al Capitalei are și o sumă uriașă de bani pusă deoparte, într-un cont deschis la Banca Comercială Română în 2007. Este vorba despre 440.000 de lei. Mai mult decât atât, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) i-a rambursat cheltuielile efectuate în campania electorală pentru alegerile locale din anul 2024 în valoare de aproape 660.000 de lei.

În declarația de avere a lui Nicușor Dan apar și donațiile pe care acesta le-a primit în campania electorală pentru Primăria Capitalei, suma depășind 1 milion de lei. Totuși, președintele României locuiește într-un apartament cu chirie.

Totodată, în declarația de avere a fostului primar se regăsește și o sumă de bani pe care trebuie să o achite. În 2007, Nicușor Dan a luat un împrumut de 100.000 de euro, iar în 2012 și 2025 a mai luat două împrumuturi de 27.000 de euro, respectiv 25.000 de euro, potrivit BZI.ro.

Nicușor Dan a ținut un discurs pentru a le mulțumi românilor care au mers la vot. De asemenea, președintele ales a subliniat că începe o nouă etapă pentru țara noastră, din care vor face parte politicieni noi.

„România începe, începând de mâine, o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diverse politici publice, de oameni din societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică. Și așa cum ați dovedit în această campanie, vă rog să continuați să activați pentru România.

Avem de construit o Românie împreună. Indiferent de opțiunile politice, avem de construit o Românie cu românii din țară, avem de construit o Românie cu românii din diaspora (…). Le mulțumesc românilor din diaspora care s-au implicat atât de mult în această campanie electorală, indiferent pe cine au votat. Îi asigur că România va fi întotdeauna acolo pentru ei – pentru a-i ajuta în parcursul lor european și, într-o bună zi, pentru a fi din nou împreună”, a declarat Nicușor Dan.