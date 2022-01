Ce avere are polițistul care a accidentat mortal o fetiță pe trecerea de pietoni

Polițistul care a accidentat-o mortal pe Raisa, lucra la Secția 5 Poliție din sectorul 1. Anul trecut, în luna martie, și-a făcut publică declarația de avere. Iată ce bunuri deţine acesta.

Potrivit unor documente publice, agentul are domiciliul în Curtea de Argeș însă nu deține nici un fel de imobil pe numele său. De asemenea, el nu are mașină proprietate personală, bijuterii sau alte bunuri, nu are conturi în bancă și nici datorii.

Polițistul are o singură sursă de venit, respectiv salariul de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, însă acesta a preferat să nu facă publică suma pe care o primea lunar.

Funcţionarii sunt obligați să își facă publice veniturile și bunurile, dar cu toate acestea unii invocă o clauză de confidențialitate pe care o semnează cu instituția la care activează, mai ales dacă aceasta este unica lor sursă de venit.

Polițistul care a lovit mortal copila de 13 ani a făcut pregătire doar două luni pentru funcția de agent

Polițistul care a lovit mortal o copilă de 13 ani și a rănit grav o alta de 12 ani a făcut pregătire doar două luni pentru a ocupa funcția de agent al Poliției. Înainte să devină polițist, bărbatul de 27 de ani lucrase în Anglia.

Întors din Anglia, acesta s-a angajat în 2017 ca agent al Poliției, făcând pregătire doar două luni.

Polițistul respectiv era în timpul programului atunci când le-a accidentat pe cele două fetițe pe trecerea de pietoni, dar nu se afla într-o misiune urgentă.

