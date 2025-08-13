Ce beau concurenții și ispitele de la Insula Iubirii 2025, în fiecare seară. Florin Ristei și Speak au rămas mască: ”Nu știu cum nu le e rău a doua zi”

Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar toți ochii sunt ațintiți pe concurenți și ispite. Tentația este în toi în Thailanda, iar petrecerile nu lipsesc. Fanii emisiunii de la Antena 1 știu că la Insula Iubirii mereu apare câte o petrecere tematică, iar fiecare distracție este îmbibată bine în alcool. Însă, ce beau, de fapt, concurenții și ispitele de la Insula Iubirii? Florin Ristei a dezvăluit adevărul.

La Insula Iubirii concurenți merg să își testeze relația, însă în același timp se și bucură de tot ce Thailanda are de oferit. Ocupația principală atât pe insula fetelor, cât și pe insula băieților este distracția. Petrecerile sunt la ordinea zilei, iar concurenții și ispitele se distrează de cele mai multe ori până în zori. Evident, că de la chef nu lipsește nici alcoolul.

Ce beau concurenții și ispitele la Insula Iubirii 2025

În cadrul emisiunii „Fiertzi pe Insulă”, Florin Ristei și Speak au vorbit despre atmosfera din Thailanda. Atunci când s-a filmat acest sezon, cei doi au participat și ei și au avut ocazia să vadă și secretele din spatele camerelor. Au trăit pe pielea lor experiența de pe insulă, iar acum au dezvăluit câteva secrete.

În una dintre edițiile recent „Fiertzi pe Insulă”, atunci când a văzut imagini cu concurenții de la o petrecere, Florin Ristei și-a amintit experiența pe care a avut-o în Thailanda. Potrivit spuselor acestuia, alcoolul de acolo nu are nicio legătură cu cel pe care îl știm în România.

Deși la fiecare petrecere fanii emisiunii i-au auzit pe concurenți că beau tequila, rom sau alte băuturi clasice, se pare că în realitate gustul acestor băuturi este diferit, și nu într-un sens bun. Mai mult, Florin Ristei a mărturisit că nu înțelege cum concurenții și ispitele pot să dea atât de multe shot-uri. Căci lichiorul pe care îl beau ei acolo, spune artistul, are gust de spirt și o textură groasă, care te face să ți se facă rău imediat.

„Speak: Are băutura proastă? Florin Ristei: Deci eu mă uitam cât beau ăștia… Că beau… Speak: Mult… Florin Ristei: Băi, beau poșirca aia. Știi că au… Ca să înțelegeți, toată băutura de acolo este o sticlă normală pe care pui o etichetă făcută la imprimantă de colegul de la etajul 3. Și au chestii comparabile cu europenii. Adică o tequila, un rom și lichiorul ăla care e un fel de B52, dar e un spirt gros. Speak: N-am băut din ăla. Ai băut tu? Florin Ristei: Am gustat, da. Este groaznic. Nu știu cum nu le e rău a doua zi după băutura aia. Sau poate le este”, au spus cei doi.

