Ce cadouri nu au voie să primească cei 3 copii ai Prințului William și ai lui Kate Middleton de Crăciun. Regula impusă de Familia Regală

De: Denisa Iordache 24/12/2025 | 11:51
Ce cadouri nu au voie să primească copiii Familiei Regale. Sursă: Profimedia

Oamenii vor să își arate aprecierea față de familia Regală în fiecare an, așa că le oferă cadouri copiilor Prințului William și ai Prințesei Kate. Ei bine, aceștia trebuie să respecte niște reguli clare atunci când aleg ce să ofere, asta pentru că aceștia nu au voie să primească orice. Toate detaliile în articol. 

Prințul William și Prințesa Kate Middleton au trei copii, Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani), care se alătură familiei la plimbarea tradițională de Crăciun către și de la Biserica St. Mary Magdalene de pe Domeniul Sandringham din Anglia. Aceștia sunt întâmpinați întotdeauna de iubirea poporului care le oferă cadouri. Copiii regali se bucură și ei de gesturile mici! 

Ce cadouri nu primesc copiii regali 

După cum vă spuneam, acest lucru se întâmplă în fiecare an, iar în 2024 cei trei copiii regali au fost copleșiți de cadouri, ba chiar cel mic a avut nevoie de ajutor de la tatăl lui pentru a reuși să le ducă pe toate. 

Totuși, există niște reguli legate de obiectele pe care pot aceștia să le păstreze și cele pe care nu. Florile, alimentele, produsele consumabile, exemplare de cărți care nu au subiecte controversate și obiectele cu o valoare redusă (mai puțin de 150 de lire sterline) sunt acceptate. 

Politica recomandă returnarea sau redirecționarea anumitor cadouri care sunt considerare utile de o organizație caritabilă. Când vine vorba de cadouri oficiale, cele oferite în contexte formale, acestea pot fi păstrate ca bunuri personale de către Familia Regală. 

Printre cadourile cel mai des primite de copiii Prințului William și ai Prințesei Kate se numără ciocolata și florile. 

„Flori (arătând spre Charlotte), ciocolată (arătând spre George și Louis) — foarte simplu!”, a spus William. 

