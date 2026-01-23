Ce dietă are Nicolae Lupșor de la Desafio? Planul de antrenament al ”regelui fitnessului” conține o singură zi de pauză

Nicolae Florin Lupșor, cunoscut drept „regele fitnessului”, este un culturist român stabilit în Spania, care a reușit să se remarce în competițiile locale și internaționale. Iată care este dieta concurentului de la Desafio!

Născut pe 24 martie 1981 în Năsăud, Lupșor a început să practice culturismul la vârsta de 17 ani, sub îndrumarea antrenorului Anghel Zăpârțan, în sala de forță de lângă Casa de Cultură din Bistrița. La 19 ani a părăsit România pentru a munci în străinătate, confruntându-se cu realitățile dure ale vieții printre oameni mai distanți și mai competitivi, ceea ce l-a determinat să devină extrem de perseverent și să-și consolideze disciplina personală.

Ce dietă are Nicolae Lupșor de la Desafio

În Spania, munca asiduă combinată cu antrenamente regulate l-a ajutat să atingă performanțe remarcabile, reușind să participe la numeroase competiții în Andalucía, iar mai târziu și la concursuri naționale și internaționale. Forma fizică impresionantă, echilibrul între volum muscular și definiție, dar și simetria corpului au făcut ca Nicolae să fie apreciat de comunitatea culturismului spaniol. De asemenea, idolul său, Arnold Schwarzenegger, a fost o sursă constantă de inspirație, iar întâlnirea cu acesta la concursul Arnold Classic din 2014 a fost un moment definitoriu în cariera sa.

Din punct de vedere biometric, Lupșor are o înălțime de 177 cm și greutăți variabile în funcție de sezon: aproximativ 82 kg în extrasezon, 80 kg la concursurile interne și 77 kg la competițiile internaționale. Circumferințele sale includ 120 cm la piept, 46 cm la brațe și 65 cm la coapse, reflectând proporțiile clasice ale unui culturist de top.

Programul său de antrenament săptămânal este structurat științific și include cinci sesiuni de forță, cu o singură zi de odihnă, duminica. Antrenamentele pentru piept, spate și picioare sunt concentrate în zilele de luni, miercuri și vineri, incluzând exerciții precum împinsul cu haltera, tracțiuni la bară, ramat cu gantera și genuflexiuni, precum și o atenție specială acordată mușchilor gambelor prin mai multe variante de ridicare. Marți, joi și sâmbătă sunt dedicate bicepșilor, tricepșilor și umerilor, printr-o combinație de exerciții cu haltere, gantere și cabluri, respectând un număr variabil de serii și repetări pentru a crește volumul muscular și definiția.

În perioada de pregătire pentru concursuri, antrenamentele lui Lupșor devin mai intense, crescând numărul de serii și repetări, ajungând între 14 și 20 pe exercițiu, și pun accent pe calitatea execuției și pe încălzirea corespunzătoare. De asemenea, se aplică o dietă strictă, bazată pe proteine de înaltă calitate, împărțite în mese regulate, menite să mențină masa musculară și să reducă stratul de grăsime. Suplimentele utilizate includ proteine izolate și de tip caseină, BCAA cu glutamină, omega-3, vitamine și minerale, toate furnizate prin parteneriat cu brandul WEIDER.

