Acasă » Știri » Ce dietă are Nicolae Lupșor de la Desafio? Planul de antrenament al ”regelui fitnessului” conține o singură zi de pauză

Ce dietă are Nicolae Lupșor de la Desafio? Planul de antrenament al ”regelui fitnessului” conține o singură zi de pauză

De: Anca Chihaie 23/01/2026 | 06:20
Ce dietă are Nicolae Lupșor de la Desafio? Planul de antrenament al ”regelui fitnessului” conține o singură zi de pauză
Nicolae Lupșor, ex-Desafio /Foto: Social media

Nicolae Florin Lupșor, cunoscut drept „regele fitnessului”, este un culturist român stabilit în Spania, care a reușit să se remarce în competițiile locale și internaționale. Iată care este dieta concurentului de la Desafio!

Născut pe 24 martie 1981 în Năsăud, Lupșor a început să practice culturismul la vârsta de 17 ani, sub îndrumarea antrenorului Anghel Zăpârțan, în sala de forță de lângă Casa de Cultură din Bistrița. La 19 ani a părăsit România pentru a munci în străinătate, confruntându-se cu realitățile dure ale vieții printre oameni mai distanți și mai competitivi, ceea ce l-a determinat să devină extrem de perseverent și să-și consolideze disciplina personală.

Ce dietă are Nicolae Lupșor de la Desafio

În Spania, munca asiduă combinată cu antrenamente regulate l-a ajutat să atingă performanțe remarcabile, reușind să participe la numeroase competiții în Andalucía, iar mai târziu și la concursuri naționale și internaționale. Forma fizică impresionantă, echilibrul între volum muscular și definiție, dar și simetria corpului au făcut ca Nicolae să fie apreciat de comunitatea culturismului spaniol. De asemenea, idolul său, Arnold Schwarzenegger, a fost o sursă constantă de inspirație, iar întâlnirea cu acesta la concursul Arnold Classic din 2014 a fost un moment definitoriu în cariera sa.

Din punct de vedere biometric, Lupșor are o înălțime de 177 cm și greutăți variabile în funcție de sezon: aproximativ 82 kg în extrasezon, 80 kg la concursurile interne și 77 kg la competițiile internaționale. Circumferințele sale includ 120 cm la piept, 46 cm la brațe și 65 cm la coapse, reflectând proporțiile clasice ale unui culturist de top.

Programul său de antrenament săptămânal este structurat științific și include cinci sesiuni de forță, cu o singură zi de odihnă, duminica. Antrenamentele pentru piept, spate și picioare sunt concentrate în zilele de luni, miercuri și vineri, incluzând exerciții precum împinsul cu haltera, tracțiuni la bară, ramat cu gantera și genuflexiuni, precum și o atenție specială acordată mușchilor gambelor prin mai multe variante de ridicare. Marți, joi și sâmbătă sunt dedicate bicepșilor, tricepșilor și umerilor, printr-o combinație de exerciții cu haltere, gantere și cabluri, respectând un număr variabil de serii și repetări pentru a crește volumul muscular și definiția.

În perioada de pregătire pentru concursuri, antrenamentele lui Lupșor devin mai intense, crescând numărul de serii și repetări, ajungând între 14 și 20 pe exercițiu, și pun accent pe calitatea execuției și pe încălzirea corespunzătoare. De asemenea, se aplică o dietă strictă, bazată pe proteine de înaltă calitate, împărțite în mese regulate, menite să mențină masa musculară și să reducă stratul de grăsime. Suplimentele utilizate includ proteine izolate și de tip caseină, BCAA cu glutamină, omega-3, vitamine și minerale, toate furnizate prin parteneriat cu brandul WEIDER.

Ce mașină conduce ”regele fitnessului”, Nicolae Lupșor? Se laudă cu un garaj mega luxos

Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
I-a dat „kind reminder”! Cum a scris corporatista Ramona numele colegei Niky Salman, pe bilețelul de nominalizare de la Survivor
Știri
I-a dat „kind reminder”! Cum a scris corporatista Ramona numele colegei Niky Salman, pe bilețelul de nominalizare de…
Ce se întâmplă cu toate pensiile din februarie. Toți pensionarii români sunt afectați
Știri
Ce se întâmplă cu toate pensiile din februarie. Toți pensionarii români sunt afectați
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cea mai elegantă stațiune de coastă în 2026. Perla Mării Adriatice
Cea mai elegantă stațiune de coastă în 2026. Perla Mării Adriatice
I-a dat „kind reminder”! Cum a scris corporatista Ramona numele colegei Niky Salman, pe bilețelul ...
I-a dat „kind reminder”! Cum a scris corporatista Ramona numele colegei Niky Salman, pe bilețelul de nominalizare de la Survivor
Ce se întâmplă cu toate pensiile din februarie. Toți pensionarii români sunt afectați
Ce se întâmplă cu toate pensiile din februarie. Toți pensionarii români sunt afectați
Cacio e Pepe della notte: rețeta care te adoarme fericit
Cacio e Pepe della notte: rețeta care te adoarme fericit
BANC | Bulă și portofelul cu 25.000 lei
BANC | Bulă și portofelul cu 25.000 lei
Horoscop rune azi, 23 ianuarie 2026. Laguz: intuiția îți arată direcția, iar vânturile sunt de ...
Horoscop rune azi, 23 ianuarie 2026. Laguz: intuiția îți arată direcția, iar vânturile sunt de partea ta
Vezi toate știrile
×