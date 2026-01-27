Acasă » Știri » Ce dietă ține Alina Ceușan. Așa a reușit să slăbească după 2 nașteri

Ce dietă ține Alina Ceușan. Așa a reușit să slăbească după 2 nașteri

De: Alina Drăgan 27/01/2026 | 06:20
Ce dietă ține Alina Ceușan. Așa a reușit să slăbească după 2 nașteri
Ce dietă ține Alina Ceușan /Foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Alina Ceușan este una dintre influencerițele de succes din România. La 33 de ani și după două nașteri, aceasta este într-o formă de zile mari. Are o siluetă trasă prin inel, iar multe dintre urmăritoarele ei sunt curioase să afle cum a reușit să ajungă la acest rezultat. Alina Ceușan și-a dezvăluit secretul. Ce dietă a ținut influencerița?

Alina Ceușan este căsătorită cu Raul Tișa, un hair-stylist din Cluj, cu care are doi copii, un băiețel, Rock, în vârstă de 5 ani, și o fetiță, Perla, care a venit pe lume în august 2024. După fiecare dintre cele două nașteri, influencerița s-a recuperat rapid. A reușit să scape de kilogramele în plus acumulate, iar recent și-a dezvăluit și secretul.

Ce dietă ține Alina Ceușan

Așa cum spuneam, după cele două nașteri, Alina Ceușan s-a recuperat rapid. Asta pentru că a fost atentă la alimentația sa. Iar pentru a scăpa de toate kilogramele în plus a ținut o dietă specială. Mai exact, de ceva timp, influencerița a devenit vegetariană și meniul său este compusă, în mare parte, din mese sănătoase. De asemenea, în dieta pe care a urmat-o, Alina a respectat principiul 80-20.

„Urmez o dietă vegetariană. Sunt vegetariană, însă încerc să urmez regula 80-20. 80% din timp mănânc cât mai sănătos posibil, fără gluten, dacă se poate și 20% pofte și mofturi. Trebuie satisfăcute și acestea”, a declarat Alina Ceușan.

Ce dietă ține Alina Ceușan /Foto: Facebook

Cât în ceea ce privește mișcarea fizică, Alina Ceușan nu a uitat nici de aceasta. Încearcă să ajungă la sală de trei ori pe săptămână, iar în restul timpului face suficientă mișcare alergând după micuții ei.

„Merg de 3 ori pe săptămână minim la sală. Și încerc să fac mișcare cât mai multă, nu am o viață deloc statică. În rest, alerg după Rock și mănânc cât se poate de echilibrat, salată înainte de orice. Cred că doar la festivaluri pot zice că am mâncat dezechilibrat. Acasă mâncăm mult asiatic, orez, salate”, a mai declarat Alina Ceușan.

Alina Ceușan, gest de milioane pentru bona sa filipineză! Ce a decis să facă pentru familia acesteia, rămasă în Filipine: „Așa o simt”

Calina Roman a băgat spaima în pacienți. A creat haos total la Spitalul Universitar: “Amenința cu televiziunea”

 

Foto: Facebook

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Încă un deces în lumea medicală! Florin Danciu s-a stins: ”Ultima misiune”
Știri
Încă un deces în lumea medicală! Florin Danciu s-a stins: ”Ultima misiune”
Cătălin Măruță se lasă de televiziune? Cu ce se ocupă acum, după ce a fost dat afară de Pro TV
Știri
Cătălin Măruță se lasă de televiziune? Cu ce se ocupă acum, după ce a fost dat afară de…
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex...
Un client a comandat un Uber de la Aeroportul Otopeni la Brașov. Câți bani i s-au cerut pentru cursa de 178 minute
Gandul.ro
Un client a comandat un Uber de la Aeroportul Otopeni la Brașov. Câți...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
„Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la 90 de ani
Adevarul
„Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la...
Temperatura ideală în locuință iarna: câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea pentru un somn profund
Digi24
Temperatura ideală în locuință iarna: câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea pentru...
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
Click.ro
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie...
Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi Jinping. Președintele chinez are acum control total asupra s
Digi 24
Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi Jinping. Președintele chinez are acum...
Fiul celui mai bogat om din Asia are un ceas de 1,5 milioane de dolari, cu figurina lui stând pe tron, alături de leu și un tigru FOTO
Digi24
Fiul celui mai bogat om din Asia are un ceas de 1,5 milioane de dolari,...
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
go4it.ro
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Un client a comandat un Uber de la Aeroportul Otopeni la Brașov. Câți bani i s-au cerut pentru cursa de 178 minute
Gandul.ro
Un client a comandat un Uber de la Aeroportul Otopeni la Brașov. Câți bani i...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Încă un deces în lumea medicală! Florin Danciu s-a stins: ”Ultima misiune”
Încă un deces în lumea medicală! Florin Danciu s-a stins: ”Ultima misiune”
Cătălin Măruță se lasă de televiziune? Cu ce se ocupă acum, după ce a fost dat afară de Pro TV
Cătălin Măruță se lasă de televiziune? Cu ce se ocupă acum, după ce a fost dat afară de Pro TV
Marius Csampar anunță cine va fi următoarea victimă a ”călăului” lui Mario Berinde. Mesajul alarmant
Marius Csampar anunță cine va fi următoarea victimă a ”călăului” lui Mario Berinde. Mesajul alarmant
Vedeta care și-a îngrozit fanii cu noua siluetă a comis-o din nou. S-a căsătorit, la doar o lună ...
Vedeta care și-a îngrozit fanii cu noua siluetă a comis-o din nou. S-a căsătorit, la doar o lună după separarea de iubit
Irina Manea, „șeful” din tribune: femeia care dă tonul acasă, Cristi conduce doar pe teren
Irina Manea, „șeful” din tribune: femeia care dă tonul acasă, Cristi conduce doar pe teren
Revoltă după moartea Vivianei Niță. Medicii spun că tragedia putea fi evitată
Revoltă după moartea Vivianei Niță. Medicii spun că tragedia putea fi evitată
Vezi toate știrile
×