Ce dietă ține Alina Ceușan. Așa a reușit să slăbească după 2 nașteri

Alina Ceușan este una dintre influencerițele de succes din România. La 33 de ani și după două nașteri, aceasta este într-o formă de zile mari. Are o siluetă trasă prin inel, iar multe dintre urmăritoarele ei sunt curioase să afle cum a reușit să ajungă la acest rezultat. Alina Ceușan și-a dezvăluit secretul. Ce dietă a ținut influencerița?

Alina Ceușan este căsătorită cu Raul Tișa, un hair-stylist din Cluj, cu care are doi copii, un băiețel, Rock, în vârstă de 5 ani, și o fetiță, Perla, care a venit pe lume în august 2024. După fiecare dintre cele două nașteri, influencerița s-a recuperat rapid. A reușit să scape de kilogramele în plus acumulate, iar recent și-a dezvăluit și secretul.

Ce dietă ține Alina Ceușan

Așa cum spuneam, după cele două nașteri, Alina Ceușan s-a recuperat rapid. Asta pentru că a fost atentă la alimentația sa. Iar pentru a scăpa de toate kilogramele în plus a ținut o dietă specială. Mai exact, de ceva timp, influencerița a devenit vegetariană și meniul său este compusă, în mare parte, din mese sănătoase. De asemenea, în dieta pe care a urmat-o, Alina a respectat principiul 80-20.

„Urmez o dietă vegetariană. Sunt vegetariană, însă încerc să urmez regula 80-20. 80% din timp mănânc cât mai sănătos posibil, fără gluten, dacă se poate și 20% pofte și mofturi. Trebuie satisfăcute și acestea”, a declarat Alina Ceușan.

Cât în ceea ce privește mișcarea fizică, Alina Ceușan nu a uitat nici de aceasta. Încearcă să ajungă la sală de trei ori pe săptămână, iar în restul timpului face suficientă mișcare alergând după micuții ei.

„Merg de 3 ori pe săptămână minim la sală. Și încerc să fac mișcare cât mai multă, nu am o viață deloc statică. În rest, alerg după Rock și mănânc cât se poate de echilibrat, salată înainte de orice. Cred că doar la festivaluri pot zice că am mâncat dezechilibrat. Acasă mâncăm mult asiatic, orez, salate”, a mai declarat Alina Ceușan.

