Ce face Andreea Antonescu după divorţ: “Amintirile sunt cele care contează”

Andreea Antonescu s-a refăcut destul de repede după divoț. Frumoasa artistă se concentrează pe cariera sa, iar acest lucru o ajută să nu se mai gândească la momentele dureroase din trecut.

Andreea Antonescu își dorește să profite din plin de tot ce îi oferă viața. Artista a depășit momentele grele și este pregătită pentru ceea ce urmează.

“Extraordinar de frumoasă, îmi doresc s-o trăiesc din plin, după cum mi-au sugerat prietenii. Ar fi cel mai ok să nu mai fie perioade iniştite. Amintirile sunt cele care contează. Am foarte multe proiecte. Liberă am fost dintotdeauna, nu pot să zic că am fost constrânsă vreodată. Acum sunt conştientă că începe o nouă etapă şi sunt pregătită pentru ea”, a spus Andreea Antonescu pentru Antena Stars.

Andreea Antonescu şi Traian au avut mai mult o relaţie la distanţă. Deși amândoi au făcut eforturi pentru a-și savla căsnicia, după mai multe discuţii au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate.

“Divorțul propriu-zis este în faza actelor, dar noi considerăm că suntem două persoane libere de câteva luni, în urma unei discuții pe care am avut-o. La începutul lunii aprilie, am realizat că trebuie să rămân în țară, pentru că toate proiectele mele sunt legate de muzică. Am zis că poate e pentru prima dată în viață când ar trebui să accept realitatea, să mi-o asum”, a spus Andreea Antonescu, pentru Antena Stars.

Andreea Antonescu, o nouă etapă!

Chiar dacă au o fetiță împreună, Andreea Antonescu și Traian Spak nu au vrut să mai facă vreun compromis în căsnicia lor, așa că au decis să divorțeze. Cântăreața a explicat, voalat, că distanța dintre ei a omorât această relație, ea fiind în România, Traian în Statele Unite.

”Sunt clipe în care, chiar dacă sufletul te îndeamnă să nu pleci, trebuie să ai puterea să privești cu optimism spre tot ce va urma.

Am decis, împreună cu Traian, să ne separăm. Nu a existat niciun conflict, nicio discuție tensionată și nici reproșuri. Atunci când am realizat că planurile noastre nu se mai îndreaptă în aceeași direcție am hotărât că nu are rost să mai continuăm.

Un mariaj la distanță este dificil de întreținut pentru orice cuplu, iar noi, după 14 ani de relație, am decis că vom rămâne aceiași prieteni buni și niște părinți extraordinari pentru Sienna.

Nu există secrete sau elemente picante care să stea la baza deciziei noastre. Doar atât: Andreea și Traian încep o nouă etapă a vieții separat, însă mereu vor avea o legătură indestructibilă. Este o decizie pe care am cântărit-o cu atenție și am luat-o cu responsabilitate. Un divorț este dureros, însă nu și un obstacol de nedepășit”, a scris Andreea Antonescu, pe blogul personal.