Ce i-a cerut Alexandru Papadopol, înainte de divorț, Ioanei Ginghină

Zvonul că Alexandru Papadopol și Ioana Ginghină ar fi la un pas de divorț a apărut în urmă cu puțin timp. Multe persoane se așteptau ca cei doi actori să mai dea o șansă căsniciei lor, însă lucrurile din nefericire s-au terminat în fața notarului.

Ioana Ginghină s-a declarat mulțumită că lucrurile au decurs într-o manieră civilizată și a dezvăluit totodată un amănunt interesant. Cunoscuta actriță a preferat să nu păstreze numele celui care i-a fost partener de viață timp de mai bine de 12 ani.

„Am fost astăzi la notar și am divorțat de comun acord. Toate discuțiile au fost civilizate. Alexandru a vrut să renunț la numele lui după divorț, ceea ce intenționam oricum”, a declarat ea, conform Libertatea.

Ioana Ginghină, despre noua relație după divorț

„Teoretic, nu. Practic, dacă vine cu inelul, cu cererea pe malul mării, cu iahtul, cu avionul, poţi să zici nu? Îi dai omului o şansă. Ce vină are el să sufere din cauza celui din trecut? Divorţul m-a făcut să ies mai des. Arăt mai bine pentru că mă ocup foarte mult de mine. Am început să investesc în mine, să mă mai duc la un masaj, să am grijă de mine, să mă mai întreb ce vreau. Şi asta se vede. Contează foarte mult să te accepţi şi cu bune, şi cu rele”a spus Ioana Ginghină, pentru okmagazine.ro.