Ce i-a spus Ioana Popescu vecinei sale, cu puțin timp înainte să moară. Drama pe care o ascundea jurnalista: ”Asta a fost problema ei în ultima perioadă”

Moartea jurnalistei Ioana Popescu a provocat un val de emoție puternică în rândul publicului și al apropiaților. Fosta vedetă de televiziune s-a stins din viață la doar 45 de ani, după o perioadă dificilă, marcată atât de probleme medicale, cât și de tensiuni interioare legate de viața personală. Iată ce a declarat o vecină!

În ultima vreme, cunoscuta „devoratoare de fotbaliști”, așa cum fusese supranumită de presă, ar fi traversat momente delicate pe fondul unor afecțiuni cardiace și gastrice. Surse apropiate susțin că aceasta acuza frecvent palpitații și dureri abdominale intense, iar starea sa generală era vizibil afectată. Se pare că alimentația devenise una dintre marile provocări, Ioana refuzând adesea să mănânce, ceea ce i-ar fi slăbit organismul și mai mult.

Ce i-a spus Ioana Popescu vecinei sale

Pe lângă problemele de sănătate, jurnalista s-ar fi confruntat și cu o serie de nemulțumiri pe plan personal. Deși a fost mereu în lumina reflectoarelor și s-a remarcat prin aparițiile sale îndrăznețe și declarațiile controversate, în viața privată Ioana ar fi purtat o luptă tăcută cu sentimentul de singurătate. Prieteni și persoane apropiate au menționat că dorința de a-și întemeia o familie a rămas una dintre cele mai mari neîmpliniri ale sale.

„Avea probleme cu stomacul, avea probleme cu inima, a avut palpitații foarte mari. A avut momente când o durea foarte tare stomacul. Nu o convingeam atunci să mănânce nimic. Nimic!’ Problema ei în ultima perioadă a fost stresul. Stresul cauzat de faptul că ea și-a dorit foarte, foarte mult o familie. Într-adevăr, își dorea pe cineva care să o găsească, să nu-și bată joc de ea și să n-o abandoneze. Acum două săptămâni, când am văzut-o ultima dată am stat un pic de vorbă la lift și mi-a zis că în sfârșit a găsit pe cineva care o iubește. Nu mi-a zis despre cine e vorba. Mi-a zis doar atât: că sta la ea’, a transmis vecina Ioanei Popescu pentru Spynews.

În ultimele săptămâni, aceasta ar fi dat de înțeles că a cunoscut pe cineva special, o persoană alături de care spera să înceapă o nouă etapă a vieții. Chiar dacă identitatea acestui bărbat nu a fost făcută publică, se pare că relația îi adusese Ioanei o rază de speranță într-un moment în care sănătatea și presiunea psihică îi îngreunau existența.

„Inițial, când a venit Mihai, ca să nu fac vreo gafă sau ceva i-am spus, în primă fază, lui Mihai că da, am dus-o la spital, doar că aveam treabă, la ea a durat mai mult și am lăsat-o acolo. Când Mihai a tot insistat și a insistat și a chemat echipajul de poliție să se constate dacă e în casă cumva i-am spus adevărul, i-am spus: Bă, Mihai, eu nu am văzut-o de două săptămâni’, a mai spus vecina Ioanei Popescu pentru sursa citată mai sus.

Ultimele zile au fost, însă, cu atât mai dificile. Potrivit acestor informații, jurnalista ar fi avut o stare de slăbiciune accentuată, motiv pentru care apropiații au încercat să o convingă să solicite ajutor medical. Se pare că vizitele la spital au fost amânate sau tratate cu rezerve, iar problemele de sănătate s-au agravat rapid.

