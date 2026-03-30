Acasă » Știri » Ce i-a transmis Neli lui Mircea Lucescu, după ce voia să ”evadeze” din spital: ”Schimb yala”

Ce i-a transmis Neli lui Mircea Lucescu, după ce voia să ”evadeze” din spital: ”Schimb yala”

De: Denisa Crăciun 30/03/2026 | 14:37
Ce i-a transmis Neli lui Mircea Lucescu, după ce voia să ”evadeze” din spital: ”Schimb yala”
Ce discuție a avut Mircea Lucescu su soția sa, Neli /Sursa foto: Profimedia

Mircea Lucescu se află în spital, după ce i s-a făcut rău și a leșinat. Acesta ar fi vrut să plece împreună cu jucătorii naționalei la Bratislava, acolo unde va avea loc jocul amical dintre România și Slovacia. Soția lui Lucescu l-a oprit. 

Duminică, 29 martie, selecționerul României a ajuns în stare gravă la un spital din Capitală. Mircea Lucescu se afla la Mogoșoaia, alături de fotbaliștii care au plecat la Bratislava. Pentru că nu a putut trece peste eșecul meciului România-Turcia, antrenorul s-a enervat și și-a pierdut cunoștința. Mai multe echipaje au venit la locație și a fost transportat la spital. După ce a fost stabilizat, acesta a avut o discuție importantă cu soția sa.

Ce a vorbit Mircea Lucescu cu soția lui pe patul de spital

La scurt timp după ce și-a revenit, selecționerul era gata să plece spre Bratislava pentru meciul amical care va avea loc marți. Cu toate acestea, el a fost nevoit să rămână internat pentru ca medicii să îi facă mai multe investigații medicale. Deși a înțeles acest lucru, Mircea Lucescu a avut o discuție interesantă cu soția lui, Neli.

Dănuț Lupu a declarat că Lucescu i-ar fi spus soției că va pleca oricum să vadă meciul. Selecționerul i-ar fi spus soției lui că se simte bine și că nu va păți nimic. Bineînțeles că Neli nu l-a lăsat, ba mai mult, a avut o replică inedită: că va schimba yala spitalului.

E bine, e zâmbăreț. El avea chef de plecat la Bratislava. El voia să meargă la meci, iar doamna Neli i-a spus ‘Alo! Vezi că schimb yala, dacă nu vii acasă’. El vorbea serios. Voia să meargă la meci. Dar nici doamna nu glumea (n.r. – râde). Mi-a spus că el voia să meargă la meci de ieri, că el e bine, că nu pățește nimic, dar l-a amenințat doamna Neli că schimba yala la ușă dacă pleacă, a spus Dănuț Lupu despre discuția celor doi soți.

Neli și Mircea Lucescu, căsnicie îndelungată

Cei doi sunt căsătoriți din anul 1967. Din iubirea lor s-a născut un fiu, Răzvan Lucescu. Dacă în tinerețe, Neli nu a reușit să îl facă să stea departe de fotbal, acum, după 60 de ani de căsnicie, l-a făcut să se oprească, cel puțin pentru o perioadă. În urma investigațiilor făcute de medici, s-a constatat că selecționerul a suferit o sincopă cardiacă.

