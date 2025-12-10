Acasă » Știri » Ce idee genială a avut proprietara a 3 pisici, pentru a-și proteja bradul de Crăciun, de felinele ei. Imaginea a devenit virală

10/12/2025 | 16:20
Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar casele tuturor sunt pregătite pentru magia sărbătorilor. Vedeta care nu poate lipsi din locuințe este chiar bradul. Cât mai mare, cât mai verde și cât mai frumos decorat, acesta reușește să aducă spiritul sărbătorilor în viețile oamenilor și să le înveselească starea. Ei bine, ce faci atunci când ai o pisică pusă pe șotii care îți poate distruge toată munca depusă? Genială ideea la care a apelat o proprietară de 3 pisici!

Filmările în care pisicile distrug brazi de Crăciun sunt virale pe internet și sunt un subiect care stârnește amuzament de multă vreme. Dacă una reușește să strice aranjamentul de Crăciun, vă imaginați ce ar putea să facă 3?!

Ce idee genială a avut proprietara a 3 pisici

La asta s-a gândit și proprietara a 3 pisici. Femeia nu a putut să riște ca bradul ei atent împodobit să fie distrus într-o secundă de cele trei feline, așa că și-a luat măsuri de precauție. Oricât s-ar chinui, nu au nicio șansă să câștige lupta asta! Mai mult, nu doar animăluțele nu mai pot ajunge la el, nici chiar stăpânii nu îl pot atinge dacă vor.

Tot ce le-a rămas de făcut pisicilor este să privească neputincioase la captura pe care au ratat-o în acest an, după cum se poate observa și în poza pe care v-am atașat-o.

Postarea a ajuns rapid virală și a adunat mii de comentarii de la oameni uimiți de această idee, dar și amuzați. Mai mult, secțiunea de comentarii s-a umplut de fotografii postate de oamenii care nu au fost atât de ingenioși, cu brazi distruși deja de pisici. Mai mult ca sigur regretă că nu s-au gândit și ei la ideea asta!

