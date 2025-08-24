Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui

O simplă excursie între prieteni s-a transformat într-un coșmar greu de descris, în Munții Iezer. Cinci tineri, cu vârste între 20 și 23 de ani, au pornit entuziasmați din Lerești spre crestele muntoase, în zorii zilei. Drumul lor s-a oprit brusc în zona Colții Caprei – Portăreasa, acolo unde mașina 4×4 în care se aflau s-a prăbușit într-o râpă adâncă. Doar unul dintre ei a supraviețuit. Costin Bulgaru, tânărul supraviețuitor, a agonizat 10 ore până a fost salvat.

Accidentul a avut loc în condiții extreme, pe un traseu montan accidentat. Mașina s-a răsturnat în gol aproape 250 de metri, într-o zonă greu accesibilă. Terenul alunecos, poteca îngustă și lipsa vizibilității – era încă întuneric – au fost factori care au contribuit la prăbușire.

Ce le-a spus Costin Bulgaru salvatorilor

Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a supraviețuit accidentului, este singurul care poate da detalii despre ce s-a întâmplat cu adevărat în dimineața fatidică. A fost găsit după zece ore de suferință, conștient, dar grav rănit. Se afla pe bancheta din spate, în spatele șoferului. Când a simțit că urmează dezastrul, a sărit din mașină în ultima clipă.

„De la ora 6 dimineață până la ora 16.00 a stat acolo. Zece ore. I-am și spus: ‘Te-ai născut a doua oară’”, a relatat medicul de pe ambulanță, Victoria Lâsâi.

Strigătele lui au fost auzite, din întâmplare, de doi culegători de afine. A fost astfel localizat și preluat de un echipaj de salvare. Printre cei care au participat la căutări s-a aflat chiar și tatăl lui Costin, pădurar de meserie. Nu știa că propriul fiu se afla printre victime, iar vestea a fost devastatoare.

„Se adunaseră norii, a început ploaia în vârf de munte, în zonă animale sălbatice… Gândiți-vă ce ar fi însemnat să apară și un urs, cu patru cadavre acolo, lângă noi”, a povestit Cristian Toma de la Salvamont Argeș.

Costin a fost transportat de urgență cu elicopterul și se află internat în stare gravă la Terapie Intensivă, la Spitalul din Brașov. Are mai multe fracturi, inclusiv la coloană, și a fost deja supus unei intervenții chirurgicale.

„Pacientul este în Terapie Intensivă, starea dânsului este în continuare gravă. Este conștient, dar necesită îngrijiri în continuare”, a declarat medicul Corina Ciubotaru de la UPU Brașov.

Poliția a deschis o anchetă, iar declarația lui Costin pare să contureze deja cauza tragediei.

„Supravieţuitorul l-am întrebat şi mi-a zis că şoferul ar fi încercat să vadă puterea maşinii, a pierdut controlul volanului şi s-au dus în râpă”, a mai spus Cristian Toma.

O clipă de inconștiență a curmat patru vieți și a lăsat urme adânci. Salvamontiștii au confirmat amploarea accidentului, menționând că vehiculul s-a prăbușit aproximativ 250 de metri într-o prăpastie. Operațiunea de recuperare a fost extrem de dificilă și plină de riscuri, din cauza terenului accidentat și a gravității situației.

