Ce notă a luat Pescobar la examenul de Bacalaureat. Urmăritorii lui au rămas MASCĂ!

Paul Nicolau, cunoscut sub porecla „Pescobar”, a răspuns recent unei întrebări venite din partea urmăritorilor săi despre nota pe care a obținut-o la examenul de Bacalaureat. Deși mulți ar fi așteptat o anumită reticență, afaceristul a fost deschis și a dezvăluit media sa. Iată ce notă a luat afaceristul!

Pescobar, unul dintre cei mai renumiți și respectați antreprenori din România, își respectă din nou promisiunea! El va recompensa financiar toți elevii care au obținut media 10 la Bacalaureat. Fiecare tânăr cu media maximă va primi din partea sa câte 200 de euro.

Spre surprinderea multora, Paul Nicolau a dezvăluit detalii interesante despre parcursul său școlar, menționând că la examenul de Bacalaureat a obținut media 8,98. Mai mult decât atât, afaceristul a subliniat că la examenul de Capacitate, echivalentul actual al Evaluării Naționale, a obținut aceeași medie, 8,98, ceea ce arată o continuitate în rezultatele sale și o stabilitate în procesul de învățare.

„La Bac am luat cât am luat și la Capacitate, adică 8,98. Am stat bine în ghete! După Capacitate, am intrat la Aeronautică, la Henri Coandă, primul în liceu!”, a dezvăluit Paul Nicolau, pe social media