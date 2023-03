Ce notă de plată a primit DJ Harra, după ce a băut două ape la un restaurant? „Oamenii alergau după mine”

DJ Harra a avut parte de o surpriză neașteptată în momentul în care a mers la un restaurant alături de prietenii săi, iar la final a venit nota de plată. Vedeta a rămas șocată când a văzut cât are de achitat pentru două ape pe care le-a băut de-a lungul serii.

Vedetele noastre sunt obișnuit cu sumele colosale cheltuite în localurile de fițe din București, însă, de acasă dată, DJ Harra a avut parte de un moment neplăcut în momentul în care a aflat că are de achitat mai mulți bani decât ar fi trebuit. Vedeta a fost țepuită, fiind nevoită să achite o notă de plată de două ori mai mare decât consumați avută.

DJ Harra, notă de plată colosală pentru două ape consumate

Recent, DJ Harra a fost invitată în emisiunea „Xtra Night Show”, acolo unde a vorbit deschis despre ceea ce i s-a întâmplat într-un local. Evenimentul ar fi avut loc la începutul lunii martie, când Dana Neacșu ar fi ieșit în oraș alături de mai mulți prieteni.

De-a lungul orelor petrecute în localul respectiv, Dj-ița ar fi consumat numai două ape, însă la final a dorit să achite nota de plată integral. Mare i-a fost mirarea în momentul în care a descoperit că trebuie să scoată din buzunar 1.750 de lei.

Nu ar fi fost o problemă nota de plată atât de mare dacă ar fi existat și o consumație adecvată. Pe bonul pe care l-a primit se putea vedea clar produsele pe care le-a comandat însumau toate în jur de 700 de lei, nicidecum 1.750. După ce a achitat și a păstrat bonul, a doua zi vedeta a sunat și a făcut o reclamație pentru a putea rezolva problema.

„Eu la matematică nu am fost niciodată olimpică, dar la un calcul simplu. Sunt 600 și ceva de lei. Este emisă la ora două fără zece, și la ora aia oamenii alergau cu nota asta de plată după mine să le dau 1750 de lei.

Eu știam clar că nu are cum să fie atât de mult, că știam ce s-a consumat. Culmea, din nota aceasta eu am băut două ape. A doua zi l-am sunat pe domnul antreprenor, să descurcăm nota. Eu am dres-o până la urmă, i-am explicat omului”, a declarat Dj Harra, la Xtra Night Show.