Ce note a luat fiul Ozanei Barabancea la BAC: ”Avem un matur în familie”

Ozana Barabancea este o mămică extrem de mândră! După ce Gloria a trecut, cu brio, de Evaluarea Națională, acum și fiul ei a scăpat cu bine de examenul maturității.

Ozana Barabancea are doi copii: Gloria și Andrew. Anul acesta a fost unul plin de emoții pentru artistă. Și asta pentru că Gloria a avut Evaluarea Națională, iar Andrew bacalaureatul. Ei bine, totul însă s-a sfârșit cu bine pentru copiii Ozanei Barabancea. Gloria a trecut, cu brio, de Evaluarea Națională și a intrat la pian clasic, iar Andrew nu a fost mai prejos. (CITEȘTE ȘI: FIICA OZANEI BARABANCEA, PICTORIAL INCENDIAR PE COASTA DE AZUR!)

Fost elev al Colegiului Național de Muzică „George Enescu”, Andrew a luat la limba și literatura română 5.55, la istorie 8.3, iar la geografie 7.5. Cu media 7.11, Andrew își poate continua studiile universitare la facultatea dorită.

”Am luat si BACUL!!!!! Am luat si CAPACITATEA !

Doamne, multumesc din suflet! Felicitari tuturor copiilor!

Pentru carcotasi, va amintesc ca presiunea parintilor sau a presei nu ajuta nimanui! Sunt sigura ca toti copiii au invatat, poate unii au fost mai emotivi, poate au fost mai stresati! Semneaza o mama de baiat, baiat care a luat Bacul destul de onorabil, si de fata absolventa de Capacitate!!!! Avem un matur in familie! Multumim tuturor profesorilor pregatitori! Am avut un an greu! Numai eu stiu cum a fost acest an! Va binecuvantez pe toti! Ozana Barabancea”, a scris Ozana pe pagina sa de socializare.

Ozana Barabancea are încredere în deciziile copiilor ei și este foarte bucuroasă că sunt responsabili. Totuși, nu se aștepta ca fiul ei să-și dorească să facă studiile în… România. (VEZI ȘI: OZANA BARABANCEA, LA MOMENTUL ADEVĂRULUI: ”NU MĂ MAI PUTEAM MIȘCA DE LA ATÂTA GRĂSIME”)

„Eu pot doar să le sugerez ce să facă. Nu pot să îi oblig cu nimic. Andrew, fiind născut în Anglia, i-am sugerat să facă studiile acolo. Nu a vrut. A preferat România. Eu doar i-am arătat nişte poteci, nişte posibilităţi, el a ales. Mi-a spus de multe ori să am încredere în el, că ştie foarte bine ce face. Gloria, în schimb, o să alineze naţiuni întregi. Este puternică, înţeleaptă şi nu o poţi manipula sub nicio formă. Are o forţă interioară, care pe mine m-a copleşit”, a mărturisit Ozana Barabancea, în urmă cu ceva timp.