Ce părere are o tânără iraniancă care s-a mutat în Timișoara despre români: „Par turci care vor să fie...”

De: Denisa Iordache 20/01/2026 | 19:49
Yelna, o tânără de origine iraniană care s-a mutat în România, a povestit șocul cultural pe care l-a trăit atunci când a văzut pentru prima dată români. Femeia a descris experiența din țara noastră și a vorbit despre prima impresie pe care a avut-o. Toate detaliile în articol.

Yelna s-a căsătorit cu un român și s-a mutat în România în urmă cu mulți ani. Tânăra, jumătate iraniană și jumătate bengaleză, a mărturisit că i-a fost foarte greu să se adapteze, după ani buni trăiți în Malaezia.

Mai mult, ea a spus în mediul online că atunci când a ajuns în țara noastră a rămas șocată de români și a făcut o comparație bizară. Cu toate astea, după o perioadă de timp ea a început să se obișnuiască cu viața trăită aici și a decis să împărtășească toată experiența ei prin mai multe filmulețe postate pe YouTube.

Într-unul dintre acestea, Yelna a vorbit despre comparația dintre români și turci, aceasta fiind prima ei impresie din momentul în care a ajuns în România.

„Prima impresie pe care mi-am făcut-o în România atunci când m-am mutat aici – nu știam limba, nu știam nimic despre oameni, așa că mă uitam la ei cu atenție și i-am spus soțului meu Alex că parcă ar fi niște turci care încearcă să se comporte ca niște italieni. Pur și simplu asta a fost prima mea impresie. Pentru că românii seamănă mult la fizionomie cu cei din Orientul Mijlociu. Nu vorbesc despre a fi blond sau nu. Pentru că și în Orientul Mijlociu avem oameni cu părul blond, dar trăsăturile feței, ochii, nasul, sprâncenele, toți arătau ca cei din Orientul Mijlociu, dar limba vorbită sună mai mult a spaniolă sau a italiană”, a spus ea.

Yelna
Yelna

