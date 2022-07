Ce pensie are Elena Merișoreanu după 37 de ani pe scenă: „În fiecare an se mai mărește”

Elena Merișoreanu a vorbit cu sinceritate despre pensia pe care o încasează după ce și-a petrecut ultimii 37 de ani pe scenă. Artista de muzică populară a recunoscut că o duce foarte bine în ultima perioadă, deoarece a lucrat constant alături de cei mai mari oameni din România.

Una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară din România, Elena Merișoreanu, a vorbit liber despre suma care îi intră lunar în cont și despre cât de bine reușește să se descurce de la lună la lună. De asemenea, aceasta a ținut să îi atace și pe cei care își doresc pensii mari, dar nu au muncit niciodată în tinerețe.

Elena Merișoreanu se bucură de o pensie consistentă

După o viață întreagă în care s-a dedicat trup și suflet muzicii populare românești, Elena Merișoreanu a ajuns să ducă un trai decent datorită pensiei pe care o primește în fiecare lună. Vedeta a muncit încă de la vârsta de 16 ani și a făcut tot posibilul pentru a se întreține singură, tocmai de aceea se declară nemulțumită de atitudinea celor din jur.

„Eu am o pensie omenească, pot să trăiesc, bărbatul meu la fel, copiii sunt la casele lor, deci nu duc lipsă de nimic. Alții dacă n-au muncit și n-au plătit, de unde să le dea statul bani? Eu am pe cartea de muncă la Rapsodia Română aproape 37 de ani, la 16 ani am fost angajată, cu decizie Guvernamentală. În fiecare an se mai mărește, mai luăm de la Credidam, mai luăm de la Uniunea Compozitorilor, ne-ar bate Dumnezeul să ne plângem, când alții trăiesc din 1.500-2.000 de lei. E o rușine. S-au câștigat saci de bani. Cântăm o oră și primim 1000 și ceva”, a declarat Elena Merișoreanu.

Interpreta iubită de foarte multă lume susține că oamenii care nu au muncit de-a lungul vieții nu ar trebui să aibă pretenții la o pensie foarte mare, deoarece este imposibil să primești bani pentru ceva ce nu ai făcut. În același timp, Elena Merișoreanu susține că nu îi înțelege pe colegii săi de breaslă, care declară de fiecare dată că nu fac bani din muzică, deși acest lucru nu este adevărat. Potrivit declarațiilor femeii, artiștii de muzică ușoară câștigă cei mai mulți bani în acest domeniu.