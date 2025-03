Ce pofte are Emily Bughelea în sarcină? Soțul îi îndeplinește toate dorințele: „Îl trimit și noaptea”

La începutul acestei luni, Emily Burghelea a dat vestea cea mare fanilor săi! Influencerița a anunțat că este însărcinată pentru a treia. Așa cum și-a obișnuit banii, creatoarea de conținut a vorbit deschis despre această perioadă a vieții sale. Recent, ea a dezvăluit și ce pofte are.

Emily Burghelea este în culmea fericirii după ce a aflat că urmează să devină mamă din nou. Pentru CANCAN.RO, vedeta a vorbit pentru prima dată despre cea de a treia sarcină. Creatoarea de conţinut şi partenerul său au aflat marea veste departe de casă, în timpul unei vacanţe în Asia.

„Am aflat in Hong Kong! După 2 teste negative de sarcină facute in Boracay, cel de-al treilea, făcut in Hong Kong, a iesit POZITIV! Simţeam. Amedeea şi Damian au presimţit, iar eu am visat că alăptam! Apoi am simţit primele greţuri, deja am experienţă. Chiar dacă mai ieşea un test negativ, ştiam sigur că este o eroare, doar că atunci era prea mic bebe ca să iasă pozitiv”, a spus Emily Burghelea.