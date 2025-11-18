Acasă » Știri » Ce problemă a avut Cloudflare marți, de fapt, și de ce jumătate de siteuri au „paralizat” din cauza companiei

Ce problemă a avut Cloudflare marți, de fapt, și de ce jumătate de siteuri au „paralizat” din cauza companiei

De: Andreea Stăncescu 18/11/2025 | 17:41
Sursa foto: Shutterstock

Astăzi, siteurile din mai multe țări au întâmpinat probleme serioase după ce serviciile Cloudflare au picat, blocând accesul la numeroase adrese populare din întreaga lume. Mulți utilizatori s-au trezit că paginile web nu se mai încarcă sau afișează mesaje de eroare, iar platformele de socializare și site-urile de știri au fost afectate simultan. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu întreaga companie?

Cloudflare, compania care stă în spatele uneia dintre cele mai importante rețele de livrare de conținut din lume, a avut astăzi o defecțiune majoră care a blocat accesul la numeroase site-uri. Rolul ei este esențial în funcționarea internetului modern: copiază și stochează conținutul paginilor web pe servere răspândite la nivel global, astfel încât utilizatorii să primească informațiile de pe serverul cel mai apropiat.

Aceasta oferă un scut de securitate împotriva unor atacuri extrem de periculoase, precum DDoS, atacuri care încearcă să doboare un site prin inundarea lui cu trafic fals.

Sursa foto: Freepik

Ce s-a întâmplat astăzi cu rețeaua Cloudflare

Problema de astăzi a arătat cât de vulnerabil devine internetul atunci când un serviciu atât de important întâmpină o eroare. Site-urile care folosesc Cloudflare nu au mai putut livra conținutul, iar utilizatorii s-au trezit cu pagini care nu se încarcă sau afișează mesaje de eroare. Practic, conținutul exista pe serverele originale, dar infrastructura Cloudflare, adică livratorul informației cerute de utilizatori, era blocată.

Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0 – 5 = 3 într-o egalitate corectă
Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0...
Neti Sandu, primele previziuni pentru 2026. Celebra horoscopistă de la Pro TV anunță un an al reinventării
Neti Sandu, primele previziuni pentru 2026. Celebra horoscopistă de la Pro TV anunță...

Deși nu a fost anunțată încă o cauză finală, un element investigat este o lucrare de mentenanță programată într-un centru de date al companiei. Cloudflare avertizase deja că traficul ar putea fi redirecționat și că pot apărea întârzieri, însă o defecțiune apărută în timpul acestor operațiuni ar fi putut declanșa problemele extinse. Astfel de situații nu sunt neobișnuite în infrastructuri atât de mari, unde orice configurare greșită poate genera efecte în lanț.

Cloudflare a confirmat că a identificat defectul și lucrează la remedierea lui. În unele zone, serviciile precum Access și WARP au început deja să funcționeze normal, iar compania a raportat o scădere a numărului de erori.

CITEȘTE ȘI: Oana Roman are strategia perfectă de Black Friday. A dezvăluit tactica prin care evită „țepele” la cumpărături | EXCLUSIV

Noua metodă de înșelătorie care te lasă fără niciun ban în cont! Un mesaj de la ”poliție” fură datele

Tags:
Iți recomandăm
Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii
Știri
Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii
A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a impresionat pe Selly
Știri
A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a…
Un important oraș turistic interzice terasele restaurantelor, barurilor și cafenelelor din zona centrală. 50 de străzi, afectate
Mediafax
Un important oraș turistic interzice terasele restaurantelor, barurilor și cafenelelor din zona centrală....
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați distanța. Mama…”
Gandul.ro
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu un cred făcut fără acordul ei
Adevarul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie...
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Digi24
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Bucureștenii afectați de explozia din 17 octombrie primesc banii de chirie
Mediafax
Bucureștenii afectați de explozia din 17 octombrie primesc banii de chirie
Parteneri
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Click.ro
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De...
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Digi 24
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
Digi24
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa...
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Care este cel mai rece loc de pe Pământ? Nu este cel la care te gândești
Descopera.ro
Care este cel mai rece loc de pe Pământ? Nu este cel la care te...
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați distanța. Mama…”
Gandul.ro
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați distanța. Mama…”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii
Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii
Povestea bătrânei de 70 de ani care trăiește într-o rulotă în cartierul milionarilor. 50 de pisici ...
Povestea bătrânei de 70 de ani care trăiește într-o rulotă în cartierul milionarilor. 50 de pisici îi țin loc de familie!
A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a impresionat pe Selly
A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a impresionat pe Selly
Muncitor nepalez, în stare gravă după un accident în centrul Capitalei! Ambulanța a venit la fața ...
Muncitor nepalez, în stare gravă după un accident în centrul Capitalei! Ambulanța a venit la fața locului după 40 de minute
Ioana Grama și-a îngrijorat fanii! Motivul pentru care a avut nevoie de perfuzii: „Una caldă, una ...
Ioana Grama și-a îngrijorat fanii! Motivul pentru care a avut nevoie de perfuzii: „Una caldă, una rece”
Cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă a țării s-a resimțit
Cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă a țării s-a resimțit
Vezi toate știrile
×