Ce problemă a avut Cloudflare marți, de fapt, și de ce jumătate de siteuri au „paralizat” din cauza companiei

Astăzi, siteurile din mai multe țări au întâmpinat probleme serioase după ce serviciile Cloudflare au picat, blocând accesul la numeroase adrese populare din întreaga lume. Mulți utilizatori s-au trezit că paginile web nu se mai încarcă sau afișează mesaje de eroare, iar platformele de socializare și site-urile de știri au fost afectate simultan. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu întreaga companie?

Cloudflare, compania care stă în spatele uneia dintre cele mai importante rețele de livrare de conținut din lume, a avut astăzi o defecțiune majoră care a blocat accesul la numeroase site-uri. Rolul ei este esențial în funcționarea internetului modern: copiază și stochează conținutul paginilor web pe servere răspândite la nivel global, astfel încât utilizatorii să primească informațiile de pe serverul cel mai apropiat.

Aceasta oferă un scut de securitate împotriva unor atacuri extrem de periculoase, precum DDoS, atacuri care încearcă să doboare un site prin inundarea lui cu trafic fals.

Ce s-a întâmplat astăzi cu rețeaua Cloudflare

Problema de astăzi a arătat cât de vulnerabil devine internetul atunci când un serviciu atât de important întâmpină o eroare. Site-urile care folosesc Cloudflare nu au mai putut livra conținutul, iar utilizatorii s-au trezit cu pagini care nu se încarcă sau afișează mesaje de eroare. Practic, conținutul exista pe serverele originale, dar infrastructura Cloudflare, adică livratorul informației cerute de utilizatori, era blocată.

Deși nu a fost anunțată încă o cauză finală, un element investigat este o lucrare de mentenanță programată într-un centru de date al companiei. Cloudflare avertizase deja că traficul ar putea fi redirecționat și că pot apărea întârzieri, însă o defecțiune apărută în timpul acestor operațiuni ar fi putut declanșa problemele extinse. Astfel de situații nu sunt neobișnuite în infrastructuri atât de mari, unde orice configurare greșită poate genera efecte în lanț.

Cloudflare a confirmat că a identificat defectul și lucrează la remedierea lui. În unele zone, serviciile precum Access și WARP au început deja să funcționeze normal, iar compania a raportat o scădere a numărului de erori.

