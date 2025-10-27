Acasă » Știri » Ce probleme avea bărbatul care a sărit de la etaj, în Râmicu Vâlcea, și a murit. Ce a scris în biletul de adio lăsat iubitei

De: Irina Vlad 27/10/2025 | 20:43
Bărbatul din Vâlcea s-a aruncat de la etajul al patrulea al unui bloc/ sursă foto: captură video

S-au petrecut scene de groază într-un cartier din Râmnicu Vâlcea. În dimineața zilei de duminică, 26 octombrie, un bărbat s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc de locuințe, înainte ca pompierii chemați să reușească să umfle salteaua gonflabilă de protecție. 

Nenorocirea a avut loc duminică dimineața, 26 octombrie 2025, când bărbatul de 52 de ani a amenințat că se aruncă de la etajul 4 al unui bloc dintr-un complex rezidențial din Râmnicu Vâlcea. În tot acest timp, vecinii au reușit să cheme echipajele de ajutor, însă a fost prea târziu.

Ce probleme avea bărbatul care s-a aruncat de la etajul 4, în Vâlcea

În timp ce pompierii încercau să îl liniștească și să-l facă să se răzgândească, bărbatul nu a stat mult pe gânduri și s-a aruncat în gol. Din nefericire, salvatorii nu au mai avut timp să umfle salteaua complet, impactul cu solul fiindu-i fatal bărbatului.

”În urma impactului şi după ce a fost evaluată medical, s-au efectuat manevrele de resuscitare, persoana aflându-se în stop cardio-respirator. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, s-a declarat decesul victimei”, a declarat locotenent Ileana Droașcă, purtător de cuvânt ISU Vâlcea.

Bărbatul de 52 de ani, originar din Oradea, se afla în vizită la prietena lui cu care avea o relație de iubire de ceva timp. Potrivit apropiaților, victima și-a pus capăt zilelor din cauza problemelor financiare pe care le avea în ultima perioadă. Înainte de a se arunca pe geam, bărbatul s-a tăiat în zona gâtului și a lăsat un bilet de adio în care menționează de datoriile pe care le avea la un credit bancar.

În urma incidentului, vecinii care au asistat la sinuciderea bărbatului îi acuză pe pompieri că nu au depus suficient efort și că nu au umflat mai repede salteaua gonflabilă. Raed Arafat, șeful DSU, susţine că, în astfel de situaţii, fiecare secundă contează, dar și că salteaua gonflabilă poate fi umflată în mai puțin de un minut:

„Sub un minut este timpul de umflare, dar bineînţeles trebuie poziţionată, desfăcută, tot. Dar în momentul în care începe umflarea ei, poate fi umflată în sub un minut”, a declarat Raed Arafat – şeful DSU.

