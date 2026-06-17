Catalina, iubita unui regretat sportiv din America, a născut un băiețel la șapte luni după moartea acestuia

Iubita fostului jucător al echipei Dallas Cowboys, Marshawn Kneeland, a născut un băiețel la 7 luni după moartea acestuia. Catalina Mancera a făcut anunțul marți dimineața, pe contul ei de Instagram, unde a publicat și ce nume a ales pentru micuț.

Iubita lui Marshawn Kneeland a născut

Catalina Mancera și defensive end-ul de la Dallas Cowboys au avut o relație plină de iubire. Din ea a rezultat un băiețel sănătos, care a venit pe lume la șapte luni de când Marshawn Kneeland a murit. Vestea cea bună a fost împărtășită de Catalina abia marți dimineață, 16 iunie.

Potrivit anunțului de pe Instagram, băiețelul s-a născut pe 11 iunie și a primit numele Makhai. Mama lui a publicat și o serie de imagini în care apare fiul ei, dar și un clip video cu momentul în care l-a anunțat pe Marshawn Kneeland că va fi tătic.

„Cel mai frumos dar de la tine”, este mesajul pe care Catalina Mancera l-a publicat.

Cum a murit Marshawn Kneeland

Potrivit CBS News, Kneeland a murit prin sinucidere anul trecut, la vârsta de 24 de ani. Potrivit Departamentului de Siguranță Publică din Texas, polițiștii au încercat să oprească vehiculul condus de sportiv pentru o încălcare rutieră, pe benzile nordice ale Dallas North Tollway.

Incidentul a avut loc într-o zi de miercuri,

5 noiembrie, după ora 22:30. Pentru că sportivul nu a oprit, echipajele de poliție au pornit în urmărirea lui. Ulterior, DPS a precizat că au pierdut contactul vizual cu mașina și au oprit urmărirea.

Mașina lui Marshawn Kneeland, implicată într-un accident

La câteva ore după urmărire, mașina a fost găsită abandonată după ce fusese implicată într-un accident pe benzile sudice ale Dallas Parkway, în apropiere de Warren Parkway, în Frisco. Complexul „The Star”, sediul echipei Dallas Cowboys, se află în apropiere de zona menționată.

Polițiștii au chemat ajutoare și au cercetat zona. Trupul lui Kneeland a fost găsit la ora 1:31 dimineața, joi, 6 noiembrie. Ancheta a confirmat că decesul a fost o sinucidere.

Dallas Cowboys a susșinut-o pe Catalina Mancera

După tragedie, antrenorul principal al echipei Dallas Cowboys, Brian Schottenheimer, a făcut un anunț public în care susținea că echipa a înființat Fondul Memorial Marshawn Kneeland. Este modul prin care s-au asigurat că iubita și copilul sportivului vor avea parte de sprijin financiar după decesul acestuia.

„Când faci parte din familia noastră, ești familie pe viață. Și vrem să ne asigurăm că avem grijă de ea și de micuțul Makhai”, a declarat Schottenheimer, în cadrul unei conferințe de presă organizată după moartea lui Marshawn Kneeland.

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