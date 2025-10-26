O descoperire cutremurătoare a șocat autoritățile din Bolton, Marea Britanie. O tânără de doar 23 de ani, Charlotte Leader, a fost găsită fără viață în propriul apartament, după ce nimeni nu a mai știut nimic despre ea timp de peste un an. Trupul fetei, aflat într-o stare avansată de descompunere, a fost descoperit abia în august, în timpul unui control de rutină efectuat de pompieri.

Un an de tăcere și o ultimă conversație cu o inteligență artificială

Potrivit anchetatorilor, Charlotte trăia singură și se izolase complet de familie și prieteni. Ultimul său contact nu a fost o persoană, ci un program de inteligență artificială, ChatGPT. În ultimele ei mesaje, trimise pe 30 iulie 2024, tânăra îi cerea ajutor chatbotului. Conversația, aparent banală, ascundea însă o stare profundă de neliniște. Anchetatorii cred că acelea au fost ultimele sale cuvinte.

„Ajută-mă, m-am dus din nou să iau niște mâncare”, a spus tânăra. „Pari nesigură în privința mâncării”, a continuat chatbotul „Este mâncarea pe care nu am vrut-o și asta e frustrant.”, a răspuns tânăra.

O viață tăiată de singurătate

Medicul legist care a condus ancheta a explicat că nu există semne de violență, iar moartea nu a fost cauzată nici de o sinucidere. Cel mai probabil, Charlotte a fost răpusă de o boală asociată cu tulburările sale alimentare, de care suferea din copilărie. În apartament nu s-au găsit medicamente, droguri sau semne de luptă.

Mama tinerei a declarat că familia nu a mai reușit să o contacteze din septembrie 2021, deși au încercat să o găsească în repetate rânduri. Vecinii au confirmat că tânăra era aproape de nevăzut și că rareori o vedeau ieșind din casă.

„Charlotte suferea de probleme de sănătate mintală și în timp a devenit o străină pentru familie, distanțându-se de oameni și chiar de serviciile de sănătate mintală”, a declarat medicul legist.

