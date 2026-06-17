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Donald Trump pe pașaport! SUA lansează pașapoarte speciale cu imaginea președintelui pentru aniversarea de 250 de ani

De: Diana Cernea 18/06/2026 | 00:50
Donald Trump pe pașaport! SUA lansează pașapoarte speciale cu imaginea președintelui pentru aniversarea de 250 de ani
Donald Trump pe pașaport, sursa-colaj CANCAN.RO
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Statele Unite pregătesc o ediție limitată de pașapoarte comemorative dedicate celor 250 de ani de la fondarea țării, care vor include imaginea președintelui Donald Trump. Aceasta este o premieră absolută pentru un lider aflat încă în funcție, potrivit Associated Press.

Departamentul de Stat a anunțat că între 25.000 și 30.000 de astfel de pașapoarte vor fi disponibile pentru solicitanți începând cu perioada premergătoare zilei de 4 iulie, exclusiv la biroul din Washington, D.C.

Donald Trump pe pașaport, în SUA

Noile pașapoarte vor păstra toate caracteristicile standard de securitate, dar vor avea un design special. Imaginea lui Donald Trump va apărea pe una dintre paginile interioare, alături de semnătura sa stilizată pe un fundal auriu.

Coperta documentului va avea o grafică modificată. Inscripția „United States of America” va fi plasată în partea superioară, iar cuvântul „Passport” în partea de jos, adică invers față de designul obișnuit. De asemenea, pe spatele pașaportului va apărea un mic steag american auriu, însoțit de numărul 250 încadrat de stele.

Potrivit oficialilor, acest pașaport va fi oferit implicit celor care aplică fizic la biroul din capitală, însă solicitanții vor putea opta pentru varianta standard dacă depun cererea online sau în alte locații.

O strategie de vizibilitate mai amplă

Inițiativa se înscrie într-un trend mai larg prin care numele și imaginea lui Donald Trump sunt integrate în diverse simboluri și proiecte oficiale. Printre acestea se numără propuneri de a include semnătura sa pe bancnotele americane sau de a emite monede comemorative cu chipul său.

În prezent, pașapoartele americane includ imagini istorice precum Muntele Rushmore, cu portretele lui George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt și Abraham Lincoln, precum și simboluri naționale precum Statuia Libertății sau Clopotul Libertății (Liberty Bell).

Introducerea imaginii unui președinte în funcție într-un astfel de document reprezintă o abatere de la tradiție și este considerată o mișcare fără precedent.

250 de ani de existență a Statelor Unite

Lansarea acestor pașapoarte marchează aniversarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite, un moment simbolic major pentru istoria țării.

Reprezentanții Departamentului de Stat au subliniat că documentele vor combina elemente artistice speciale cu aceleași standarde ridicate de securitate care definesc pașaportul american.

Cu toate acestea, inițiativa ar putea stârni dezbateri, atât din punct de vedere politic, cât și simbolic, având în vedere caracterul neobișnuit al includerii unui lider în exercițiu într-un document oficial de acest tip.

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