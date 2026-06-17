Trenuri directe din București spre Istanbul și Sofia. Cât costă un bilet

În sezonul estival, CFR Călători a reluat circulația trenului internațional „România”, care le permite pasagerilor să ajungă direct din București către mai multe destinații din regiune. Garnitura asigură legături zilnice spre Varna, Sofia și Istanbul (stația Halkalı), oferind o opțiune de transport valabilă până la mijlocul lunii octombrie.

Operatorul feroviar precizează că noile conexiuni directe sunt gândite pentru a facilita deplasările în sezonul estival, oferind o variantă de transport mai comodă și ușor de accesat. Aceste curse sunt destinate în special celor care își planifică vacanțele de vară în Bulgaria sau Turcia.

Serviciul feroviar sezonier a fost relansat pe 12 iunie, odată cu repunerea în circulație a legăturii București–Varna. A doua zi au fost reluate și cursele directe spre Sofia și Istanbul.

Conform programului anunțat, trenurile vor circula până pe 12 octombrie. În timp ce ruta spre Varna va avea ultima plecare din București pe 11 octombrie, potrivit Euronews.

La nivel european, se observă o creștere a interesului pentru transportul feroviar internațional. Tot mai mulți călători aleg trenul în locul zborurilor pe distanțe scurte. În același timp, trenurile de noapte devin din ce în ce mai populare.

Biletele pot fi achiziționate cu până la 90 de zile înainte de călătorie, atât online, de pe platforma CFR Călători, cât și din stațiile sau agențiile autorizate.

Informații despre călătorii

București–Varna: plecarea din Gara de Nord are loc la ora 10:46, iar sosirea în Varna este la 19:56, timpul de parcurs fiind de aproximativ 9 ore și 10 minute. Pentru cursa de întoarcere, trenul pleacă din Varna la 09:30 și ajunge în București la 16:56. Tarifele pentru clasa a II-a încep de la 140 de lei pentru un sens.

București–Sofia: trenul pornește din București la 10:46 și ajunge în capitala Bulgariei la 20:41, după o călătorie de aproximativ 9 ore și 55 de minute.

București–Istanbul: trenul internațional pleacă din Gara de Nord la ora 10:46 și ajunge în stația Istanbul Halkalı a doua zi, în jurul orei 09:56, după o călătorie de aproximativ 23 de ore și 10 minute.

Pentru retur, plecarea din Istanbul este programată la 20:00, cu sosire în București a doua zi la 16:56. Tariful pentru un loc în cușetă de patru persoane pornește de la 303 lei pe sens.

CITEȘTE ȘI: Ce salariu are Doru ca mecanic de locomotivă CFR? Tânărul și-a publicat fluturașul: „Se poate și în România”

Se schimbă vacanțele românilor! CFR pregătește surpriza sezonului