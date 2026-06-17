Acasă » Știri » Trenuri directe din București spre Istanbul și Sofia. Cât costă un bilet

Trenuri directe din București spre Istanbul și Sofia. Cât costă un bilet

De: Elisa Tîrgovățu 17/06/2026 | 23:55
Trenuri directe din București spre Istanbul și Sofia. Cât costă un bilet
Trenuri directe din București spre Istanbul, Sofia și litoralul bulgăresc au fost relansate. Tarifele pentru pasageri / Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În sezonul estival, CFR Călători a reluat circulația trenului internațional „România”, care le permite pasagerilor să ajungă direct din București către mai multe destinații din regiune. Garnitura asigură legături zilnice spre Varna, Sofia și Istanbul (stația Halkalı), oferind o opțiune de transport valabilă până la mijlocul lunii octombrie.

Operatorul feroviar precizează că noile conexiuni directe sunt gândite pentru a facilita deplasările în sezonul estival, oferind o variantă de transport mai comodă și ușor de accesat. Aceste curse sunt destinate în special celor care își planifică vacanțele de vară în Bulgaria sau Turcia.

Serviciul feroviar sezonier a fost relansat pe 12 iunie, odată cu repunerea în circulație a legăturii București–Varna. A doua zi au fost reluate și cursele directe spre Sofia și Istanbul.

Conform programului anunțat, trenurile vor circula până pe 12 octombrie. În timp ce ruta spre Varna va avea ultima plecare din București pe 11 octombrie, potrivit Euronews.

La nivel european, se observă o creștere a interesului pentru transportul feroviar internațional. Tot mai mulți călători aleg trenul în locul zborurilor pe distanțe scurte. În același timp, trenurile de noapte devin din ce în ce mai populare.

Biletele pot fi achiziționate cu până la 90 de zile înainte de călătorie, atât online, de pe platforma CFR Călători, cât și din stațiile sau agențiile autorizate.

Sursa foto: Pexels

Informații despre călătorii

București–Varna: plecarea din Gara de Nord are loc la ora 10:46, iar sosirea în Varna este la 19:56, timpul de parcurs fiind de aproximativ 9 ore și 10 minute. Pentru cursa de întoarcere, trenul pleacă din Varna la 09:30 și ajunge în București la 16:56. Tarifele pentru clasa a II-a încep de la 140 de lei pentru un sens.

București–Sofia: trenul pornește din București la 10:46 și ajunge în capitala Bulgariei la 20:41, după o călătorie de aproximativ 9 ore și 55 de minute.

București–Istanbul: trenul internațional pleacă din Gara de Nord la ora 10:46 și ajunge în stația Istanbul Halkalı a doua zi, în jurul orei 09:56, după o călătorie de aproximativ 23 de ore și 10 minute.

Pentru retur, plecarea din Istanbul este programată la 20:00, cu sosire în București a doua zi la 16:56. Tariful pentru un loc în cușetă de patru persoane pornește de la 303 lei pe sens.

CITEȘTE ȘI: Ce salariu are Doru ca mecanic de locomotivă CFR? Tânărul și-a publicat fluturașul: „Se poate și în România”

Se schimbă vacanțele românilor! CFR pregătește surpriza sezonului

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un multimilionar de 79 de ani își caută o soție care să-i ofere un moștenitor. Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească viitoarea parteneră
Știri
Un multimilionar de 79 de ani își caută o soție care să-i ofere un moștenitor. Cerințele pe care…
Florin Chilian, noi dezvăluiri despre scandalul cu Mihai Mărgineanu: ”Ar trebui să dea înapoi toți banii adunați în acești 20 de ani pe drepturile de autor”
Știri
Florin Chilian, noi dezvăluiri despre scandalul cu Mihai Mărgineanu: ”Ar trebui să dea înapoi toți banii adunați în…
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Mediafax
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație...
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea loc audierile în comisii și votul în plen – SURSE
Gandul.ro
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se...
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid de prevenție pentru navetiști
Adevarul
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid...
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
Digi24
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum...
Majorare spectaculoasă de salarii! Lanțul uriaș care operează și în România dă bani mai mulți angajaților
Mediafax
Majorare spectaculoasă de salarii! Lanțul uriaș care operează și în România dă bani...
Parteneri
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții în mediul online. Nimeni nu l-a recunoscut. Tu știi cine este?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții...
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Zina Dumitrescu ar fi împlinit 90 de ani. Amintirile Marinei Almășan: „Era ca o vulpe bătrână, trecuse prin viață.” Ultimele fotografii din azil cu „Mama Zina”
Click.ro
Zina Dumitrescu ar fi împlinit 90 de ani. Amintirile Marinei Almășan: „Era ca o vulpe...
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului să treacă
Promotor.ro
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului...
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce...
Reduceri la Lidl: produse Parkside pentru grădină și un gadget pentru grătar atrag atenția în oferta săptămânii
go4it.ro
Reduceri la Lidl: produse Parkside pentru grădină și un gadget pentru grătar atrag atenția în...
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea loc audierile în comisii și votul în plen – SURSE
Gandul.ro
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Donald Trump pe pașaport! SUA lansează pașapoarte speciale cu imaginea președintelui pentru aniversarea ...
Donald Trump pe pașaport! SUA lansează pașapoarte speciale cu imaginea președintelui pentru aniversarea de 250 de ani
Catalina, iubita unui regretat sportiv din America, a născut un băiețel la șapte luni după moartea ...
Catalina, iubita unui regretat sportiv din America, a născut un băiețel la șapte luni după moartea acestuia
Un multimilionar de 79 de ani își caută o soție care să-i ofere un moștenitor. Cerințele pe care ...
Un multimilionar de 79 de ani își caută o soție care să-i ofere un moștenitor. Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească viitoarea parteneră
Florin Chilian, noi dezvăluiri despre scandalul cu Mihai Mărgineanu: ”Ar trebui să dea înapoi toți ...
Florin Chilian, noi dezvăluiri despre scandalul cu Mihai Mărgineanu: ”Ar trebui să dea înapoi toți banii adunați în acești 20 de ani pe drepturile de autor”
Cristina Petre, prima reacție după dezvăluirile făcute de Andrei Rotaru: ”Aș putea vorbi și despre ...
Cristina Petre, prima reacție după dezvăluirile făcute de Andrei Rotaru: ”Aș putea vorbi și despre lucrurile care lipsesc din această versiune a poveștii”
Daveigh Chase a murit la 35 de ani. Care este cauza decesului actriței din „The Ring” și „Donnie ...
Daveigh Chase a murit la 35 de ani. Care este cauza decesului actriței din „The Ring” și „Donnie Darko”
Vezi toate știrile