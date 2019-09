Ce program stufos i-au pregătit fetiței lor Connect-R și Misha: ”Face teatru și balet, dar am dat-o…”

Misha și Connect-R au gânduri mari cu fetița lor, în vârstă de șase ani. Cei doi au îndrumat-o deja spre Teatru, balet, dar și pian. Așa că nu e de mirare dacă micuța va călca pe urmele părinșilor ei.

„Activitatea ei numărul 1, când ajunge acasă de la grădiniță, este să-și dea drumul la televizor, pe YouTube, își pune muzică, niște copii care dansează, și dansează și ea”, a povestit Misha, pentru Libertatea.

„Eu mă bucur că are această deschidere. Îi place foarte mult și cred că o să facă ceva în direcția asta. Nu știu dacă neapărat muzică, dar sigur dans sau actorie. Face teatru și balet la grădiniță. De anul acesta, am dat-o și la pian. Bine, noi avem pian și acasă, doar că nu prea am timp să stau cu ea să o ajut și atunci, am preferat să o dăm la cursuri”, a mai spus ea vedeta. (CITEȘTE ȘI: CONNECT-R ȘI MISHA S-AU ÎMPĂCAT? VEDETA A FĂCUT DECLARAȚII: “SENTIMENTELE NU AU CUM SĂ DISPARĂ”)

Chiar dacă Misha încearcă să-i facă toate poftele și să petreacă alături de ea cât mai mult timp, favoritul Mayei rămâne tatăl ei, Connect-R. „Eu, de obicei, sunt oaia neagră, pentru că o mai țin din scurt. Eu sunt aia care îi mai interzice lucruri. Dacă o întrebi, zice că-l iubește mai mult pe taică-su și dacă o întreb de ce, zice că eu nu o las să mănânce ciocolată sau nu o las la televizor… Dar trebuie să echilibrăm un pic balanța, nu putem să îi permitem amândoi tot ce vrea. Uneori mai cedez și eu”, a încheiat Misha.

Misha și Connect-R, filmați împreună la un an de la despărțire

Connect-R și Misha au fost filmați în ipostaze tandre la un an de la anunțul divorțului, pe care l-au semnat în mare secret. Andra a fost cea care i-a dat de gol pe cei doi foști soți, iar imaginile cu ei îmbrățișați i-au bucurat pe mulți apropiați, dar și pe fanii lor. Artistul și frumoasa blondină s-au ascuns o perioadă, dar acum nu mai pot nega faptul că între ei ar fi deja mai mult decât o simplă prietenie.

Connect-R și Misha au fost filmați în ipostaze tandre la petrecerea organizată de ziua de naștere a Mariei, fata cea mare a lui Pepe. Celebrul latino-lover și Raluca Pascu și-au sărbătorit fiica cu două zile în avans. Și asta pentru că, de fapt, astăzi, frumoasa Maria împlinește șapte ani. După cum puteți observa atât în colajul de mai jos, cât și în imaginile din galeria foto a articolului, momentul în care a fost adus tortul spectaculos realizat pentru sărbătorită, toți invitații au filmat scenele emoționante și i-au cântat tradiționalul: “La mulți ani”.

În înregistrările făcute publice de Andra Măruță, nașa sărbătoritei, apar Connect-R și fosta lui soție, care sunt îmbrățișați și radiază de fericire. Carismaticul artist o ține protectiv pe Misha, care filmează și ea cu telefonul mobil momentul venirii tortului Mariei. Pe clipurile video urcate pe Facebook de Andra se vede cum cântărețul se îndepărtează doar pentru câteva clipe de Misha, după care revine imediat lângă ea și are gesturi care vorbesc despre cât de mare este, de fapt, apropierea dintre ei. Unii dintre internauți s-au grăbit deja să anunțe bucuroși că cei doi foști soți s-ar fi împăcat. Deocamdată, niciunul dintre ei nu a făcut nicio declarație despre o eventuală relație de iubire. Ei au o fetiță superbă împreună: Maya are cinci anișori și nu a lipsit de la petrecerea cu ștaif organizată în cinstea Mariei, una dintre fiicele lui Pepe.

Misha și Connect-R s-au căsătorit în vara anului 2013

Misha, pe numele din buletin Mihaela Mihalache, e o artistă din România. Ea s-a căsătorit civil cu Connect-R pe 24 iulie 2013, iar în septembrie, 2014, ei și-au jurat credință și iubire în fața Lui Dumnezeu. Când şi-au unit destinele, el avea 31 de ani, iar ea, 22. Naşii cuplului sunt Pepe şi Raluca. Ştefan Mihalache, pe numele de scenă Connect-R, s-a născut pe 9 iunie 1982, în București. El este un artist și actor de hip hop, dance și pop de etnie romă din România. Cei doi artiști au devenit părinți pe 25 ianuarie 2014. Fiica lor poartă numele Maya.