Ce relație a avut Călin Donca, de fapt, cu Dorian Popa: ”Profesională, apoi prieteni”

Călin Donca a dezvăluit ce relație a avut, de fapt, cu Dorian Popa! Afaceristul a reacționat, după ce George Pian a spus că ar fi „trăit” cu artistul! Cele mai noi declarații, totul în exclusivitatate pentru Dan Diaconescu în Direct!

Dan Diaconescu: Acum haideți să lămurim relația dumneavoastră cu Dorian Popa, fiindcă George Pian spunea că aveți o relație de dragoste. Dumneavoastră spuneți, dimpotrivă, că aveți una de ură sau de război comercial.

Călin Donca: Dar nu este de ură. Vedeți, oamenii văd cu ochii răi faptul că eu în acest moment… Deci eu am acțiunea judecată cu Dorian Popa. Dacă mă văd cu el pe stradă, dau mână, n-am nicio problemă. Într-adevăr, m-a îndurerat că atunci când eram la rău, el în loc să fie lângă mine, a dat în mine și a spus că: „Hai să mergem la Brașov să ne luăm banii” (…) A mințit o țară întreagă, dar oamenii uită oricum și îl iartă pe Dorian.

Ei bine, noi n-am avut o relație decât profesională, am avut după aceea o relație de prietenie în care vorbeam din când în când. El mă numea bunului prieten în materialele pe care le făceam, dar cine nu-și dorea să fie bunul prieten cu Donca când apăream în Forbes și pe reviste de business pe copertă, și eram la câteva zeci de milioane.

E ușor să-și dorească lumea să fie prieten cu tine la bine. După aia, când am picat sub masă, nu mai eram bunului prieten, eram ăla care l-am păcălit. Deși nimeni n-a spus de la autorități că este vreo păcăleală acolo. Deci, ideea unei relații, în afară de cea profesională, a fost una de prietenie, a venit la mine acasă, a mâncat la noi, i-a făcut soția chiar un mușchi de vită foarte bun.

Îmi amintesc și acum, copiii s-au bucurat de prezența lui. Dar, mai departe, să treci și să vorbești astfel de inepții spune mult despre cine le vorbește, mai mult decât despre cine vorbește. Eu am râs. Eu nu cred că George chiar crede ceea ce vorbește.

Dan Diaconescu: Ne-a dat detalii că Dorian Popa s-a despărțit, a divorțat sau de soția lui.

Călin Donca: N-a fost căsătorit.

Dan Diaconescu: N-a fost niciodată, dar mă rog, ar fi singur, în fine. George Pian are talentul său…

Călin Donca: Da, dar cum am spus, eu sunt obișnuit ca oamenii să spună tot felul de lucruri la adresa mea pentru a obține un fel de audiență ca să fie… Acum, vă dați seama că George Pian a apărut unde înainte nu a apăruse. În sensul că într-o discuție privind persoana mea, el nu a apărut. (…) Este și acesta un mod în care să fii mai cunoscut. Dar vă zic, credeți-mă pe cuvânt! Nu m-a deranjat. Mi-au trimis oamenii, am râs, am zis: „Băi, dacă voi puteți crede asta, bine”. Știți cum e. Nu m-a pus cu oricine totuși…

Călin Donca nu a discutat cu soția lui despre acuzațiile făcute de George Pian

Dan Diaconescu: Dar ce a zis soția dumneavoastră?

Călin Donca: Păi eu vorbesc cu soția mea, prostii? Eu folosesc timpul pe care îl am cu soția mea în această existență să vorbesc despre ce spune unul și altul despre mine. Păi a lăsat să face numai asta. Fiecare în mintea lui își folosește timpul cu ce vrea. Știți care este cea mai mare sclavie? Sclavia personală!

Pentru că noi, în noi înșine, suntem sclavi sau stăpâni. Iar dacă tu lași să-ți intre în capul tău tot felul de gânduri în cap, de la tot felul de persoane, și te lupți cu gândurile respective, te lupți că nu-s bune, păi toată viața te vei lupta. Eu nu sunt în această existență pe Terra să mă lup cu ce crede lumea despre mine. Eu am un drum, am cinci copii, am o nevastă, mie mi-ajunge.

Când vă spun cinci copii fără bonă, cred că ați înțeles ce este acolo la noi. Că dintre cineva acolo iese ciufulit. Și mental și fizic. Da, la ora actuală, Dorian Popa mi-a cauzat undeva la 20 de persoane care m-au dat în instanță că își vor bani înapoi, însă după ce am fost arestat și după ce, bineînțeles, au văzut ceea ce am văzut cu toții la televizor. Ei ce au înțeles? L-a arestat, i-a poprit conturile, hai să obținem ceva, că sigur nu o să se mai pună pe picioare. Nu? E reacția normală. Eu le mulțumesc și apreciez.

400 și ceva de investitori au văzut tot ce ați văzut și dumneavoastră și n-a plecat niciunul de lângă noi. Și au încredere în noi că vom duce proiectul la bun sfârșit, ceea ce am și făcut. Anul trecut am pornit un parc mare. Deja avem un parc în iunie pe care îl pornim din nou mare și ultimul pe care îl avem, am început deja să punem panourile pe el.

Dan Diaconescu: Dar sunt și vreo 20 de persoane, da, nemulțumite, care v-au dat în judecată, au câștigat procesul? Sau ce s-a întâmplat?

Călin Donca: Nu a câștigat nimeni. Unele procese sunt de două instanțe, unele sunt de trei, motiv pentru care noi suntem acum cu câteva persoane, într-adevăr, în proces. În primă instanță unii au câștigat, alții au pierdut. Nu știu, n-am făcut un scor să vă zic cât la cât este. Pentru că, din punctul meu de vedere, noi suntem o victimă, nu noi ca și companie, noi, ca și investitori români. Oamenii aceia au avut încredere în statul român că o să țină legislația 20 de ani și nu o să o să lovească o companie legală, care a funcționat legal, pentru nimic.

Compania nici măcar nu este inculpată în dosar. Este responsabilă civilmente. Nu este parte din dosar ca și inculpată. Deci, ceea ce vreau să vă spun este că s-au vorbit foarte multe tâmpenii. Din păcate, lumea nu citește un comunicat de la DIICOT.

DIICOT-ul a spus foarte clar: „Nu există nicio acuzație pe parcurile fotovoltaice”. Niciuna, până la acest moment. Nu există. Există acuzație de delapidare. M-am delapidat eu pe mine, însumi, cu 6 milioane de euro. Evaziune. Ce mai este? Înșelăciune crypto. Un proiect… n-am avut nicio plângere până la momentul arestării mele pe partea de crypto. Nici o plângere. E un proiect frumos care a pornit, a picat piața. Da?

Știm cu toții că 2022 a picat piața. Am așteptat 2024 să putem să listăm și noi proiectul, pentru că a fost halving-ul din 2024. Nu l-am mai listat pentru că m-au arestat, m-au blocat proiectul și mi-a spus domnul procuror în față: „Vă rog domnule Donca, ca să nu mai faceți nimic, este în cercetare, nu aveți voie să faceți nimic la proiectul acesta crypto, până nu terminăm cercetarea”. Și nu pot să fac. Vreau să listez când a fost halvingul la Bitcoin. Piața a crescut. N-am putut.

Dar oamenii să înțeleagă că noi am făcut ceea ce am făcut noi. Poate 1% din cei care au ajuns în situația noastră ar fi putut face. Majoritatea care au ajuns cu afaceri la pământ, le-au lăsat la naiba acolo. Noi, ținând cont că sunt oameni care au avut încredere în noi, nu am acceptat. Ne-am pus pe picioare, am muncit de 10 ori mai mult. Soția mea dormea la ora 3 noaptea. La ora 3 noaptea se punea să doarmă, uneori îmbrăcată lângă copii. Iar oamenii înjură că nu știu ce și nu știu cum. Habar n-au ce este adevărat. Dar pe noi ne-au făcut mai puternici, iar pe cei care înjură i-au făcut mai slabi.

