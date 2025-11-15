Ce ritual are Andra Măruță înainte de fiecare concert. Așa se asigură că are corzile vocale impecabile!

Andra este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Înainte de fiecare concert, ea se pregătește cu atenție pentru a-și proteja vocea și a oferi spectatorilor cea mai bună performanță. Are un ritual simplu pe care îl practică de mai mulți ani și acum l-a dezvăluit fanilor săi din mediul online.

Andra are un ritual esențial înainte de fiecare concert, care o ajută să își mențină corzile vocale sănătoase. Artista a explicat, într-un clip postat pe rețelele de socializare, că obiceiul de a consuma apă înainte de a urca pe scenă nu este doar recomandat, ci chiar benefic.

Ce ritual are Andra înainte de fiecare concert

Spre deosebire de unii artiști care apelează la diverse băuturi tari pentru senzația de energie, Andra se concentrează pe hidratare simplă și naturală. Consumul de apă ajută la protejarea și recuperarea corzilor vocale, fiind un gest simplu, dar foarte eficient pentru sănătatea și performanța ei vocală.

„Este chiar indicată. Unii zic că poți să bei și ceva care să îți amorțească corzile vocale, dar noi nu încercăm chestiile astea, noi bem apă. Adică, gen whisky sau țuică, unii beau asta, mulți artiști spun că te ajută la… (n.r. – oferă energie). Apă, tată! Tratează corzile vocale. Ne face bine, ne facem bine de la apă”, a spus cântăreața.

Andra Măruță a fost nevoită să slăbească recent câteva kilograme din cauza problemelor cu tensiunea arterială. După ce a pierdut 10 kilograme, valorile au scăzut considerabil, trecând de la cifre ridicate la valori normale. Artista explică faptul că această schimbare a fost rezultatul dorinței de a slăbi și al unei abordări sănătoase, confirmată și de medici.

„Ei, am avut un episod, dar acum pentru că am slăbit, căci de asta mi-am dorit să slăbesc, mi-a scăzut. Eram pe tratament de tensiune și mi-au zis medicii că nu înțeleg de unde, dar că dacă voi slăbi, voi scăpa de tensiune. Și uite că, de când am dat 10 kg jos, am 12 cu 8. Era 15 cu 9 tot timpul. La un moment dat am avut la un concert tensiune destul de mare…”, a mărturisit Andra Măruță.

