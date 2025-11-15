Acasă » Știri » Ce ritual are Andra Măruță înainte de fiecare concert. Așa se asigură că are corzile vocale impecabile!

Ce ritual are Andra Măruță înainte de fiecare concert. Așa se asigură că are corzile vocale impecabile!

De: Andreea Stăncescu 15/11/2025 | 10:26
Ce ritual are Andra Măruță înainte de fiecare concert. Așa se asigură că are corzile vocale impecabile!
Ce obicei are Andra Măruță înainte de a urca pe scenă / Sursa foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Andra este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Înainte de fiecare concert, ea se pregătește cu atenție pentru a-și proteja vocea și a oferi spectatorilor cea mai bună performanță. Are un ritual simplu pe care îl practică de mai mulți ani și acum l-a dezvăluit fanilor săi din mediul online.

Andra are un ritual esențial înainte de fiecare concert, care o ajută să își mențină corzile vocale sănătoase. Artista a explicat, într-un clip postat pe rețelele de socializare, că obiceiul de a consuma apă înainte de a urca pe scenă nu este doar recomandat, ci chiar benefic.

Ce ritual are Andra înainte de fiecare concert

Spre deosebire de unii artiști care apelează la diverse băuturi tari pentru senzația de energie, Andra se concentrează pe hidratare simplă și naturală. Consumul de apă ajută la protejarea și recuperarea corzilor vocale, fiind un gest simplu, dar foarte eficient pentru sănătatea și performanța ei vocală.

„Este chiar indicată. Unii zic că poți să bei și ceva care să îți amorțească corzile vocale, dar noi nu încercăm chestiile astea, noi bem apă. Adică, gen whisky sau țuică, unii beau asta, mulți artiști spun că te ajută la… (n.r. – oferă energie). Apă, tată! Tratează corzile vocale. Ne face bine, ne facem bine de la apă”, a spus cântăreața.

Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două sarmale și o porție de clătite
Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Sursa foto: Facebook

Andra Măruță a fost nevoită să slăbească recent câteva kilograme din cauza problemelor cu tensiunea arterială. După ce a pierdut 10 kilograme, valorile au scăzut considerabil, trecând de la cifre ridicate la valori normale. Artista explică faptul că această schimbare a fost rezultatul dorinței de a slăbi și al unei abordări sănătoase, confirmată și de medici.

„Ei, am avut un episod, dar acum pentru că am slăbit, căci de asta mi-am dorit să slăbesc, mi-a scăzut. Eram pe tratament de tensiune și mi-au zis medicii că nu înțeleg de unde, dar că dacă voi slăbi, voi scăpa de tensiune. Și uite că, de când am dat 10 kg jos, am 12 cu 8. Era 15 cu 9 tot timpul. La un moment dat am avut la un concert tensiune destul de mare…”, a mărturisit Andra Măruță.

CITEȘTE ȘI: Farsa pe care i-a făcut-o Cătălin Măruță fiicei sale. Eva a tras o sperietură de zile mari: ”A urlat de s-a auzit prin telefon”

Andra Măruță, gest înduioșător pentru o fană care i-a spus că nu are bani! Cum a fost răsplătită soția lui Cătălin Măruță

Tags:
Iți recomandăm
Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B
Știri
Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B
Ce a apărut în memoria lui Octav Stroici la Roma, Italia. Cum arată acum ruinele turnului medieval Torre dei Conti
Știri
Ce a apărut în memoria lui Octav Stroici la Roma, Italia. Cum arată acum ruinele turnului medieval Torre dei Conti
Un candidat la Primăria Capitalei propune o taxă universală de 1 leu pentru parcare
Mediafax
Un candidat la Primăria Capitalei propune o taxă universală de 1 leu pentru...
Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament și ce se întâmplă dacă aceștia refuză să semneze
Gandul.ro
Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Mai ceva ca-n telenovele. Doi fotbaliști au făcut schimb de partenere și fiecare a devenit tatăl vitreg al copiilor celuilalt
Adevarul
Mai ceva ca-n telenovele. Doi fotbaliști au făcut schimb de partenere și fiecare...
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Clinica din Capitală unde a murit copila de 2 ani neagă că ar avea probleme cu autorizațiile și avizele
Mediafax
Clinica din Capitală unde a murit copila de 2 ani neagă că ar...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
Click.ro
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament și ce se întâmplă dacă aceștia refuză să semneze
Gandul.ro
Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament și ce...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B
Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B
În fața mamei, Jorge nu avea scăpare. Lecția dură care l-a făcut bărbat: “Pentru mine era o ...
În fața mamei, Jorge nu avea scăpare. Lecția dură care l-a făcut bărbat: “Pentru mine era o teroare” | EXCLUSIV
Ce a apărut în memoria lui Octav Stroici la Roma, Italia. Cum arată acum ruinele turnului medieval Torre dei Conti
Ce a apărut în memoria lui Octav Stroici la Roma, Italia. Cum arată acum ruinele turnului medieval Torre dei Conti
A fost o tragedie în condiții experimentale? Fetița de 2 ani a murit în cabinetul stomatologic care ...
A fost o tragedie în condiții experimentale? Fetița de 2 ani a murit în cabinetul stomatologic care promova „sedarea profundă” revoluționară
Clinica dentară în care Sara a murit după o anestezie recunoaște ce nereguli are: „Dorim să formulăm ...
Clinica dentară în care Sara a murit după o anestezie recunoaște ce nereguli are: „Dorim să formulăm câteva precizări”
Nu e banc! Cât costă o porție de doar 2 sarmale sau una de clătite Dubai la Târgul de Crăciun din ...
Nu e banc! Cât costă o porție de doar 2 sarmale sau una de clătite Dubai la Târgul de Crăciun din Sibiu
Vezi toate știrile
×