Ce ritual pentru recunoștință are Alina Andriuță. Așa atrage fericirea și abundența în viața ei | ALTCEVA cu Adrian Artene

Alina Andriuță, milionara care deține secretele succesului în viață, este invitata specială în cea mai nouă ediție a podcastului Altceva cu Adrian Artene. Business consultant, trainer, creator de cursuri și răspuns mai multor întrebări de mare și a oferit o lecție deschisă despre ceea ce înseamnă ai succes. Cât te costă, de fapt, să devii cine vrei să fii? Ce ritual care Alina Andriuță pentru a practică zilnic recunoștință. Așa atrage fericirea și abundența în viața ei.

În cadrul podcastului “Altceva cu Adrian Artene”, Alina Andriuță a dezbătut teme de interes major. Business consultant cu peste 350 de companii consultate direct: management/vânzări/marketing, trainer, autoarea cărții Construcția Departamentului de Vânzare – împreună cu Lorand Soares Szasz și autoare a două metodologii de business, mentorul milionarilor a vorbit despre unul dintre principalii predictori ai succesului în viață: recunoștința.

Ce ritual pentru recunoștință are Alina Andriuță, milionara care deține secretul succesului în viață

ADRIAN ARTENE: Care este ritualul tău de recunoștință? Este ca o rugăciune?

ALINA ANDRIUȚĂ: ”Am și rugăciuni mici pe care le spun din inima mea fără să le fii compus sau să le fii memorat, dar de obicei sunt spike-uri (creșteri bruște). Pot să spun ce mi s-a întâmplat săptămâna trecută. Am venit acasă și am spălat în mașina de spălat rufe și le-am scos într-un bol ca să nu uit să le duc la cea de uscat. De obicei nu fac eu asta, dar era contextul în care trebuia să fac.

Și mergând pe lângă ele, peste vreo oră, să le duc sus, m-am gândit, zic, doamne, cât de norocoase suntem noi femeile că nu mai spălăm cu mâna, pentru că am prins timpul când spălam blugi cu mâna și erau roase aici, erau roșii mâinile. Și asta este un moment de maximă recunoștință. Eu m-am așezat, practic, pe genunchi să iau bolul celălalt și mă gândesc, zic, Doamne, maică!

Îi ziceam și lui Eugen, zic, Eugen, realizezi? Și el zice, ce ai, mamă? Dar eu zic, sunt super. Și poți să-mi dea și lacrimile în momentele astea foarte simple, de câtă recunoștință simt. Eu îmi amintesc la țară, puneam rufele la uscat iarna și ele se bârligau așa deodată, cât de frig era și cât de înghețată eram eu copil care puneam la înșirat, mămica mă trimitea. Și astăzi nu facem asta. Oare nu trăim într-un veac de aur?”, a spus Alina Andriuță.

ADRIAN ARTENE: Te ascultam spunând despre fericirea supremă. Poate mărturisi cineva cum arată fericirea supremă?

ALINA ANDRIUȚĂ: E în detaliile mici și în fiecare zi. Și apropo de fericire, mai sunt și mulți oameni tineri, și poate nu tineri, care caută misiunea lor și zic așa, cum să-mi descoperi vocația, cum să-mi descoperi misiunea? Uităm de misiunea noastră aici, micuță, de a face fericiți oamenii de lângă noi. Și dacă tu îți îmbrățișezi misiunea asta, extrem de simplă dacă vrei, să fie o sursă de fericire în comunicarea ta, în reglarea emoțională, în banii pe care îi faci, în felul în care îți faci viața, păi oare asta nu e o misiune?

E ditamai sfânta misiune. De ce să căutăm o misiune să schimbăm planeta? Poate e cazul să schimbăm relația, apoi ograda, apoi… nu știu, blocul și apoi țara, orașul și toate alea. Să creștem progresiv. Dacă știm ce să facem cu ceea ce avem, ne dă și Dumnezeu niște binecuvântări mai mari, cred”, a mai spus Alina Andriuță.

